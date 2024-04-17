В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушение ПДД при езде на электросамокатах и велосипедах

Согласно документам, размещённым в базе Госдумы, законопроект предусматривает штрафы за превышение скорости движения электросамоката или велосипеда от 500 до 5000 рублей. Точная сумма будет зависеть от величены скорости превышения. Например, превышение на 10-15 км/ч подразумевает штраф в 2-2,5 тысячи рублей.Кроме того, движение на самокате или велосипеде по проезжей части дороги в нарушение ПДД повлечёт за собой штрафу в размере 2-2,5 тысячи рублей. Аналогичная сумма предусмотрена за пересечение проезжей части в нарушение ПДД.За движение по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам в случае, если масса гаджета превышает 35 кг, штраф составит 3-3,5 тысячи рублей. Ну а в случае, если владелец самоката или велосипедист скроется с места ДТП, ему грозит штраф в размере 4-5 тысяч рублей.Нарушение ПДД или правила эксплуатации средства передвижения, повлёкшие причинение легкого вреда здоровью окружающих предполагает административный штраф в размере 2-5 тысяч рублей. В случае причинения вреда средней тяжести, размер штрафа составит 10-15 тысяч рублей.Самое главное, что за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии нарушителя обяжут выплатить штраф в 20-30 тысяч рублей.