Какую портативную консоль выбрать в 2024 году? Собрали лучшие модели на любой бюджет

Чего стоит избегать?

Наверняка вы заметили, что в последние годы сегмент портативного гейминга буквально переродился заново. Сегодня многие производители компьютеров и других гаджетов пытаются влезть в этот рынок. Иногда у них получается хорошо, но зачастую это максимально бестолковые устройства, способные только испортить всё впечатление от портативок. В этой статье собрали лучшие «карманные» консоли, которые смело можно брать в 2024 году.я лично тестировал все лоты, представленные в этой подборке, поэтому могу их смело рекомендовать. Кроме того, мой «парк консолей», помимо портативок, включает в себя и PlayStation 5 с Xbox Series X, поэтому мне есть с чем сравнивать.Открывает наш топ самая компактная и лучшая портативная консоль для эмуляции ретро-игр. Конечно же, на рынке полно таких устройств, но только Anbernic производит наиболее качественные устройства. Вдобавок сообщество владельцев приставок Anbernic регулярно помогает улучшать ПО и общую оптимизацию гаджетов.Anbernic RG35XX (2024) — одна из свежих консолей бренда, которая внешне напоминает Nintendo Game Boy. При этом у неё хороший 3,5-дюймовый IPS-экран, чип G31 MP2, 1 ГБ оперативки, флешка на 64/128 ГБ, динамик, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI-порт, 3,5-мм аудиоразъём, USB-C и батарея на 3300 мАч. Девайс тянет игры от NES до PSP, а из коробки в память уже вбито почти 5000 тайтлов. При желании можно играть по Wi-Fi с другом или выводить картинку на телевизор.Кстати, у Anbernic есть ещё модель RG35XX H (2024), которая больше напоминает Nintendo Switch. У неё даже стики есть, но вот начинка полностью такая же, что и в Anbernic RG35XX (2024). Ещё недавно бренд выпустил Anbernic RG35XX SP — такое же железо, но в дизайне Game Boy Advance SP. Выбирать тут стоит только по личным предпочтениям.Самая компактная и бюджетная консоль Nintendo, которая запросто помещается в карман, но при этом тянет уже более серьёзные проекты. Например, я на Nintendo Switch Lite прошёл Assassin’s Creed Black Flag, трилогию GTA, переиздание Tomb Raider, Prince of Persia: The Lost Crown, а также кучу инди-проектов.В плане производительности и автономности эта консоль превосходит все ожидания. По начинке она такая же шустрая, как и топовая Nintendo Switch OLED. Без розетки её хватает на 6-8 часов (зависит от настроек и самой игры).Единственное, что стоит учитывать при выборе «Лайта» — отсутствие вибрации и невозможность вывода картинки на телевизор или монитор. Но важно понимать, что тут основной акцент сделан на портативности устройства.Конечно же, можно подождать Nintendo Switch 2, но вряд ли на старте её можно будет так просто купить. Учитывая инсайды, согласно которым она будет дороже текущих консолей «Большой Н», наценку перекупов и ажиотаж, её прайс в наших реалиях может достигнуть отметки в 80-100 тысяч рублей. Также не забывайте, что Nintendo продолжит выпускать и поддерживать текущие «свитчи» ещё несколько лет. Этого хватит, чтобы сейчас купить девайс, наиграться вдоволь, продать и перейти на условный Nintendo Switch 2.Этот девайс может похвастаться лучшим OLED-дисплеем на рынке портативных консолей. Ну а жирнейший плюс старшего «свитча» — гибридность. Круто, когда ты можешь начать проходить очередную часть The Legend of Zelda на ТВ, а потом взять девайс с собой в дорогу.За 7 лет существования консоли Nintendo Switch для неё вышло множество аксессуаров. Есть и спортивный Ring Fit (но к лету похудеть не поможет), и интерактивный с полноценной игрушечной машинкой, которая будет ездить по вашему дому, и картонные, развивающие фантазию и мелкую моторику рук.Ещё в Nintendo Switch вообще не нужно ничего настраивать — всё просто работает уже из коробки. Тут не придётся заморачиваться с совместимостью всяких «протонов» или накручиванием графических настроек. А главное в Nintendo — куча популярных эксклюзивных франшиз, включая Pokemon, Animal Crossing, Super Smash Bros, Mario и другие.Безусловный лидер любого рейтинга портативных консолей в 2024 году. Если что-то и будет лучше, то только Steam Deck 2. Начну с того, что Габен проделал колоссальную работу по оптимизации софта. Тут всё работает идеально, как в игровом режиме, так и в настольном.По количеству поддерживаемых игр и возможностям эмуляции этому девайсу просто нет равных. Владельцам «дека» доступны сотни тысяч проектов в Steam, которые прошли проверку совместимости и зачастую работают хорошо на консоли. Также предусмотрена возможность установки из альтернативных источников, в том числе бесплатных. Но во втором случае придётся вникать во все нюансы установки игр на Linux через бутылку.Отдельного респекта заслуживают энтузиасты, которые регулярно выпускают полезные утилиты для Steam Deck. Кстати, Valve зачастую присматривается к ним, а самые лучшие даже включает в официальные сборки SteamOS.Из минусов можно отметить только, что консоль довольно большая и относительно тяжёлая. Ну и батарейки в ААА-тайтлах хватает на 2-3 часа. Впрочем, этого вполне хватит, чтобы пройти пару побочных миссий в Cyberpunk 2077.На сегодняшний день доступны версии с LCD и OLED экранами, но важно понимать, что OLED-модель работает немного дольше, а процессор в ней слегка мощнее. Поэтому покупать стоит именно Steam Deck OLED.Сразу исключаем из всех списков недоконсоль. Если вам нужно удалённое подключение к PS5, проще купить геймпад типа Backbone или GameSir, или тот же Steam Deck, на который в два клика можно накатить утилиту Chiaki для запуска Remote Play.и сотни других аналогов для стриминга можно также заменить смартфоном, планшетом или консолью Габена.также не стоит рассматривать. Помимо неудобства с полноценной Windows 11, о чём рассказывал наш главред, эти консоли также страдают от многочисленных проблем со стиками и кнопками (выходят из строя), дисплеями и картами microSD (они тупо сгорают он нагрева).— тут всё максимально просто. Сам девайс слишком огромный, тяжёлый и чрезмерно мощный, из-за чего быстро разряжается. Кстати, на полную мощность эта вещь не работает без подключения к розетке, как и большинство геймерских ноутбуков. И где тут портативный гейминг?— первая попытка выпуска портативной консоли на процессоре Intel Core Ultra. Как следствие, мы получили экспериментальный девайс с непростительно низкой производительностью, низким временем автономной работы и кучей других проблем. Главное, что это чудо стоит дороже конкурентных устройств.— Ayaneo, AYN, OneXPlayer, GPD Win — слишком часто выпускают новые устройства, параллельно забивая на старые. Никто не даёт никаких гарантий, что они будут нормально работать через полгода-год после продажи. Программную поддержку также никто не обещает. При этом они стоят от $1000. За такие деньги их ни в коем случае нельзя брать.вообще не стоит даже рассматривать. Зачастую это максимально лагающие устройства на Android со старинным железом, которое было извлечено из списанных смартфонов. У них и сборка кривая, и компоненты ужасные, и производительность никакущая. Такой приставкой вы только убьёте в себе всё желание играть. Лучше уж взять недорогой Android-смартфон с качественным экраном, подрубить геймпад GameSir X2 и накатить легендарный эмулятор RetroArch. С таким сетапом вы закроете все гештальты, пройдя игры из детства.