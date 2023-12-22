Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
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Год подходит к концу, а мы продолжаем искать для вас новинки кино. В эту пятницу самое время забыть о работе до понедельника, отложить в сторону подготовку к праздникам и залипнуть на пару часиков в увлекательный фильм.

Немая ярость / Silent Night

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Жанр: боевик
Рейтинг IMDb 5,7
Режиссер: Джон Ву
В ролях: Юэль Киннаман, Кид Кади, Арольд Торрес, Каталина Сандино Морено, Ёко Хамамура и другие.

Случайная перестрелка бандитских группировок лишает жизни мальчика, а его отца голоса. Усиленная подготовка делает из родителя молчаливого мстителя, готового стереть с лица земли всех виновных в преступлении. Тихое возмездие придет в день годовщины смерти сына.



Суззанна: Конец недели / Suzzanna: Malam Jumat Kliwon

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Жанр: ужасы, драма
Рейтинг IMDb: 5,8
Режиссер: Гунтур Сухарджанто
В ролях: Луна Мая, Ахмад Мегантара, Тио Пакусодево, Сэлли Марселла, Таскья Намьят и другие

Проклятая шаманом Суззанна погибает во время родов. Вместо того, чтобы отправиться в царствие мертвых, ее дух начинает мстить виновным в ее смерти и пытаться воссоединиться с дочерью.



Последний наемник / In the Land of Saints and Sinners

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Жанр: драма, криминал, боевик
Рейтинг IMDb: 6,1
Режиссер: Роберт Лоренц
В ролях: Лиам Нисон, Керри Кондон, Джек Глисон, Колм Мини, Киран Хайндс и другие.

Легендарный наемник Финбар решает завершить свою криминальную карьеру и оседает в большом городке. Покой местных жителей и самого киллера нарушает криминальная шайка. Теперь он вынужден встать на сторону правосудия и защищать всех, кто стал ему дорог.



Побег из курятника 2 / Chicken Run: Dawn of the Nugget

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Жанр: семейный, мультфильм
Рейтинг IMDb: 6,5
Режиссер: Сэм Фелл
В ролях: Тандиве Ньютон, Закари Ливай, Фил Дэниелс, Донал Гибсон, Белла Рэмзи и другие.

Большую часть жизни курица Джинджер провела в графстве Йоркшир на ферме, которая напоминала жуткий концлагерь. Жадная хозяйка тщательно контролировала, как курицы несут яйца, и отправляла проштрафившихся пернатых под нож. С изобретением инновационного агрегата по производству пирогов хозяйка фермы решает расширить бизнес, и количество погибших сородичей начинает пугать Джинджер. Отважная несушка организовывает дерзкий побег, в котором ей помогает новичок Рокки, и друзья получают долгожданную свободу.



Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах / The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

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Жанр: фантастика, боевик, приключения
Рейтинг IMDb: 7,1
Режиссер: Френсис Лоуренс
В ролях: Том Блит, Рэйчел Зеглер, Питер Динклэйдж, Хантер Шафер, Джош Андрес Ривера и другие.

До того как стать деспотичным президентом Панэма, молодой Кориолан Сноу был последней надеждой своего увядающего рода — некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бэйрд — трибута дистрикта 12. Постепенно девушка привлекает все больше внимание Панэма, становясь фавориткой грядущего соревнования. Готовый на все, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто — змея.

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Комментарии

kardigan
+3335
kardigan
Подборка и в самом деле г..
Сегодня в 17:25
#
tellurian
+4718
tellurian
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
Смотрели пару недель назад. На один раз
Сегодня в 17:58
#
tellurian
+4718
tellurian
Побег из курятника 2 надо будет глянуть. Первая часть была супер.
Сегодня в 17:59
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