Ни в коем случае не качайте эти приложения «Тинькофф» из App Store



В магазине приложений Apple появились два приложения, брендированные «Тинькофф». Оба оказались фейковыми.



Утилиты называются «Тинькофф zoom Monitor&Chart» и «Тинькофф - Сохрани». Оба они стилизованы под известный банк и выдают себя за его приложения, а на одном из них мошенники даже успели «накрутить» рейтинг до 5 звезд. Поскольку официального мобильного банка в App Store сейчас нет, клиенты «Тинькофф» по незнанию вполне могут клюнуть на такие фейки.











Мошеннические приложения чаще всего публикуются в магазинах, чтобы привлечь внимание клиентов соответствующих банков и сервисов, убедить их скачать утилиты и ввести туда данные от своих настоящих аккаунтов. После этого учетные записи взламываются, а деньги со счетов похищаются.



Если вам нужны официальные приложения «Тинькофф» или «Тинькофф Мобайл», Мошеннические приложения чаще всего публикуются в магазинах, чтобы привлечь внимание клиентов соответствующих банков и сервисов, убедить их скачать утилиты и ввести туда данные от своих настоящих аккаунтов. После этого учетные записи взламываются, а деньги со счетов похищаются.Если вам нужны официальные приложения «Тинькофф» или «Тинькофф Мобайл», воспользуйтесь нашим крутейшим гайдом , собственной утилитой банка , или установкой IPA с помощью AltStore . А еще у «Тинькофф» неплохо работает веб-приложение личного кабинета.