Ни в коем случае не качайте эти приложения «Тинькофф» из App Store

Олег

Тинькофф


В магазине приложений Apple появились два приложения, брендированные «Тинькофф». Оба оказались фейковыми.

Утилиты называются «Тинькофф zoom Monitor&Chart» и «Тинькофф - Сохрани». Оба они стилизованы под известный банк и выдают себя за его приложения, а на одном из них мошенники даже успели «накрутить» рейтинг до 5 звезд. Поскольку официального мобильного банка в App Store сейчас нет, клиенты «Тинькофф» по незнанию вполне могут клюнуть на такие фейки.

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Фейки

Мошеннические приложения чаще всего публикуются в магазинах, чтобы привлечь внимание клиентов соответствующих банков и сервисов, убедить их скачать утилиты и ввести туда данные от своих настоящих аккаунтов. После этого учетные записи взламываются, а деньги со счетов похищаются.

Если вам нужны официальные приложения «Тинькофф» или «Тинькофф Мобайл», воспользуйтесь нашим крутейшим гайдом, собственной утилитой банка, или установкой IPA с помощью AltStore. А еще у «Тинькофф» неплохо работает веб-приложение личного кабинета. 

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Комментарии

kardigan
+3623
kardigan
О,Apple.! Ну очень надежный магазин!😀
Вчера в 15:21
#
+64
Алексей kardigan
Да получше, чем у Google с их лютой помойкой 😀 😀 😀
2 часа назад в 00:13
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GSmirnov
+628
GSmirnov
После установки через утилиту банка резервную копию на комп можно делать или нет? Про крутейшие гайды все говорят, а про последствия все молчат
Вчера в 19:22
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