Samsung выкатила жизненно важное исправление для старых смартфонов Galaxy

Олег

Фото: Unsplash


Компания Samsung провела работу над ошибками и исправила критические баги в своей One UI 6.1. Прошивка снова начала распространяться на смартфоны прошлых лет.

Согласно источнику, сборки S908NKSU3EXE1/ S908NOKR3EXE1/ S908NKSU3EXD7 начали приходить владельцам смартфонов линейки Galaxy S22 в Южной Корее, а в ближайшее время будут распространены по всему миру. Samsung выпустила апдейт, а спустя сутки приняла решение отозвать его из-за серьезных проблем, мешающих использовать устройство. Теперь смартфоны можно обновить и снова наслаждаться их нормальной работой. 

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Ранее мы писали, что пользователи Galaxy S22 начали жаловаться на неработающий сенсор в своих смартфонах после обновления до One UI 6.1. Устройство невозможно было даже разблокировать; к этому добавлялся баг локскрина, который еще больше усложнял ситуацию. 

Напомним, что вместе с One UI 6.1 смартфоны Galaxy S22 получают пакет Galaxy AI, который теперь поддерживает русский язык. 

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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

+23
BIV
Вопрос . Сейчас меняют аккумулятор на iPhone двумя способами .1 ) ставят аккумулятор без перепайки чипа . В телефоне будет показывать емкость , но будет ошибка аккумулятора в настройках .2) Заменяют аккумулятор , перепаивают чип . Емкость показывать не будет , но и ошибки аккумулятора тоже . Вопрос 🙋‍♂️как лучше ? Заранее спасибо 😉
Вчера в 17:32
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