Samsung выкатила жизненно важное исправление для старых смартфонов Galaxy



Компания Samsung провела работу над ошибками и исправила критические баги в своей One UI 6.1. Прошивка снова начала распространяться на смартфоны прошлых лет.



Согласно источнику, сборки S908NKSU3EXE1/ S908NOKR3EXE1/ S908NKSU3EXD7 начали приходить владельцам смартфонов линейки Galaxy S22 в Южной Корее, а в ближайшее время будут распространены по всему миру. Samsung выпустила апдейт, а спустя сутки приняла решение отозвать его из-за серьезных проблем, мешающих использовать устройство. Теперь смартфоны можно обновить и снова наслаждаться их нормальной работой.







Ранее мы



Напомним, что вместе с One UI 6.1 смартфоны Galaxy S22 получают пакет Galaxy AI, который теперь поддерживает русский язык. Ранее мы писали , что пользователи Galaxy S22 начали жаловаться на неработающий сенсор в своих смартфонах после обновления до One UI 6.1. Устройство невозможно было даже разблокировать; к этому добавлялся баг локскрина, который еще больше усложнял ситуацию.Напомним, что вместе с One UI 6.1 смартфоны Galaxy S22 получают пакет Galaxy AI, который теперь поддерживает русский язык.