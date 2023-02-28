Попытка — пытка: обзор сериала «Антология русского хоррора: Красный состав»

«Красный состав» ≠ «Любовь, Смерть + Роботы»

Страшно?

Ожидание/Реальность

На днях вышли финальные серии анимационного альманаха ужасов, созданного по мотивам произведений русских авторов. Посмотрев все эпизоды за один заход, мы смело подводим итоги и делимся впечатлениями о проекте, который в сети окрестили нашим ответом на «Любовь, Смерть + Роботы». Забегая вперед, могу ответить на один из главных вопросов — сходства с сериалом от Netflix практически нет.Незадолго до выхода, в сети начали появляться трейлеры мини-сериала, которые разлетелись по новостным сайтам, нагнетая интерес к проекту. Повод для этого был действительно любопытный — кадры пестрили разнообразными стилистиками, а в качестве основы взята не фантазия авторов, а произведения именитых (и не очень) российских авторов. Чтобы привлечь разную возрастную аудиторию, создатели прошлись по разным поколениям. Пушкин, Грин, Жуковский, Толстой (но не Лев) представляли сегмент классической литературы, Быков (признан иноагентом) и Тихонов — современники. «Красный состав» включает в себя 6 коротких эпизодов, объединенных тематикой — ужасы.Как и многие современные короткометражные проекты, каст собрался международный. На этом, пожалуй, аналогии с сериалом от Netflix заканчиваются. Насколько «Красный состав» можно считать отечественным, ответить сложно. Все режиссеры — зарубежные. Однако пробегаясь по строчкам финальных титров замечаешь немало российских имен в разном процентном соотношении. Среди них даже можно найти Артемия Лебедева в качестве дополнительного графического дизайнера, но это может быть простым совпадением.Каждый эпизод длится от 13 до 20 минут. Стилистика разнообразна — привычная двумерная рисовка преобладает, но встречается и 3D-анимация, и приемы ротоскопии, и даже ручной стоп-моушен. Наблюдать за изобретательностью авторов интересно. А вот с подачей материала все немного сложнее. Но это мое сугубо личное мнение, на основе которого я выставил оценки по пятибальной шкале.За основу взят рассказ Александра Грина «Крысолов». На улицах Петрограда, охваченного революцией встречаются Нина и Антон — противоположные в своих политических взглядах молодые люди. Столкновение с большевиками заставляет парочку пуститься в бега и спрятаться в пустом доме, где они видят необычное восстание грызунов. На помощь беглецам приходит отец девушки, бывалый охотник на тварей.Серия отдает нуарными оттенками — черно-белые кадры с вкраплением красных цветов повязок, платков и крови. Повествование с плавного вступления резко переходит в сплошной экшен, зачастую нарочитый и рваный. Те, кто знаком с первоисточником сразу заметят важное расхождение. Крысы, олицетворяющие буржуазию у Грина, превратились в отсылку на коммунистическое общество, что меняет саму суть рассказа.Над эпизодом работали канадские режиссеры Джим Брайсон и Адам Джеффкоут. Ранее дуэт трудился над сценарием двух сезонов мультсериала «Нико и Меч света», вышедшего в период с 2015 по 2019 года.3 из 5Серия создана по одноименному рассказу Алексея Толстого. Легкомысленный маркиз д’Юрфе держит путь в заснеженную Россию через Сербию. По пути он встречает священников, которые предупреждают его о неведомой опасности, скрывающейся в лесах. Местный житель уговаривает его переждать метель в тепле и безопасности. Путник принимает приглашение. С наступлением сумерек в дом начинает ломиться нечисть и семейство крестьян пытается дать отпор чудовищам.Анимация второго эпизода похожа на работы французского художника середины 20-го века Эрже («Приключения Тен-Тена»). Мрачный и наполненный славянской мифологией рассказ превратился в некий фанфик с черным и не всегда смешным юмором. Как и в первой серии, все скатывается в показательную безатмосферную резню с погоней от тварей.Режиссером адаптации стал Сэм Чжоу из Канады, наиболее известной работой которого стал анимационный мини-сериал «Преступность».2 из 5Рассказ Дмитрия Быкова «Можарово» переправляет нас на поезде в альтернативное Замкадье. Начинающий журналист отправляется снимать репортаж, в котором хочет освятить правду о жителях, живущих за пределами Москвы. Вместе с ним едут пресса, рэпер и богатые предприниматели. Цель их приезда — торжественно, на камеру, передать груз с гуманитарной помощью жителям провинции. Юноша задерживается в вагоне и наблюдает шокирующие события, которые заставляют его пересмотреть свои взгляды на истину.Эпизод выполнен с применением ротоскопии — подобная техника использовалась Ричардом Линклейтером в «Помутнении» и «Пробуждении жизни». Эпизод стал первым наиболее близким как источнику, так и к жанру хоррора, который делает упор на психологизм и суть материала, а не на динамичные события в кадре.В режиссерском кресле оказались канадец Меттью Лайон и Алексей Климов, проживающий в Германии. Первый известен по сценарию детского мультфильма «Стражи Арктики» 2019 года, второй — работал над созданием российского аниме «Первый отряд».4 из 5В далеком мире технологического будущего доступно всё, но только за кредиты. Отец Леши не может позволить роскошно жить среди современного общества. Манимый развлечениями, сынишка погружается в виртуальную реальность, где правит Лесной Царь. Правила игры незаметно превращают ребенка в бездушный цифровой аватар.В данном случае баллада Гёте «Король Эльфов» пережила дважды вольную интерпретацию — в виде стиха Василия Жуковского и эпизода «Красного состава». Пожалуй самый драматичный эпизод из всего цикла. Но и в нем не обошлось без спорных моментов. Создатели делают упор на исключительно пагубное влияние цифровых технологий и ничего не рассказывают о том, как человечество докатилось до жизни такой. Плюсом стало смешение 2D и 3D анимаций, которые визуально разделяют суровую реальность и не менее суровый виртуальный мир.Еще один канадский участник альманаха. В отличие от других режиссеров Любомир Арсов сотрудничал с Netflix в процессе создания сериала «Хи-Мэн и Властелины вселенной».4 из 5По произведению Дмитрия Тихонова «Беспросветные». В мире войн и болезней, власть над разбитыми остатками человечества оказывается в руках тиранов. Один из них — Князь — отправляется со своей бандой в разбойничий рейд по окрестным местностям, кишащим кочевниками-мутантами. Попав в засаду кочевников, Олег, прослывший местным дурачком, оказывается единственным выжившим из всего отряда. Впереди его ждет ряд тяжелых испытаний, которые проверят его смекалку и милосердие на прочность.Если взять вселенную «Безумного Макса», поместить туда образ славянских богатырей и сдобрить капелькой психоделической рисовки, получится «Князь». Этот эпизод не имеет ничего общего с первоисточником и лишен всякого смысла или хотя бы намека на полноценный сюжет. Самая слабая серия из представленных в альманахе.Участие в «Красном составе» стало дебютом японского режиссера Хирофуми Накада. Помогал ему упомянутый выше Алексей Климов.2 из 5Адаптация мрачного рассказа Александра Сергеевича Пушкина о том, что неизбежно случится с каждым. Молодой Адриан женится на дочери гробовщика и наследует его дело — похоронное бюро. Чтить усопших и наслаждаться жизнью — его главное кредо. Но смерть жены вносит свои поправки и герой с головой погружается в работу. Теперь его главная цель — благополучие дочек. Все остальное — неважно.Пожалуй, самая интересная с технической стороны и сюжетно достоверная история из всего сериала. Здесь нет трехмерных анимаций, все сделано вручную. Персонажи — это бумажные фигурки, ожившие при помощи технологии стоп-моушен. Кроме того, автор гармонично добавил предысторию главного героя, не исказив основную линию рассказа.Сергей Кибус срежиссировал отличное завершение антологии хоррора и практически стал дебютантом с аниматорской работе. За плечами эстонца только документальный филь «Голуби», датированный 2012 годом.5 из 5«Антологии русского хоррора» оставляет неоднозначное впечатление после просмотра. Вроде альманах ужасов призван пугать зрителя, но на деле релизный трейлер оказывается интереснее и страшнее всего сериала. Более того, после просмотра возникает вопрос: «А для кого это все?». Ценителям классической литературы вряд ли понравятся столь вольные пересказы произведений. Для современных читателей материала преступно мало. Даже жанрово «Красный состав» сложно отнести к хоррору, слишком все мягко и даже по-детски.Обидно, что идея действительно хорошая. Мрачность выбранных рассказов не вызывает претензий, но то ли зарубежные авторы недопоняли их суть и атмосферу, то ли создатели сериала попытались усидеть сразу на нескольких стульях в вагоне «Красного состава». На протяжении всего цикла меня не покидало ощущение, что снято это не нами и не для нас, а фамилии русских писателей просто очередной PR-ход. Как итог — смотреть было неинтересно и спасала только мысль, что процесс затянется не на долго.Тем не менее, стоит похвалить создателей хотя бы за попытку. Рулевые проекта Алексей Климов и Юрий Степанов (на фото сверху) проделали огромную работу по подбору каста для создания мини-сериала. Любопытно, что по их словам идея родилась раньше выхода сериала «Любовь, Смерть + Роботы». Но даже оглядываясь на западных коллег чуда не произошло. Будем надеяться, что авторы будут развиваться и вновь вернутся управлять «Красным составом» с более осознанным пониманием, куда должен следовать этот поезд. Самостоятельно ознакомиться с сериалом можно в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и more.tv