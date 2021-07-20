7 июня 2021 года Apple представила новую macOS 12 Monterey. На презентации было рассказано и показано не так много нововведений — в основном, компания сделала акцент на функциях безопасности и обновленном браузере Safari (к слову, его дизайн из-за обилия жалоб бета-тестеров пришлось перерисовать).
Однако, начав тестировать новую ОС, журналисты и эксперты обнаружили «под капотом» множество интересных и полезных возможностей, которых не было ранее. Среди них — возможность очистить компьютер Mac от всех данных пользователя, вернув его к заводским настройкам.
Может показаться странным, что Mac до сих пор не умеет очищаться без форматирования жесткого диска и переустановки всей macOS, занимающей пару часов. Но теперь это досадное упущение исправлено.
Итак, чтобы очистить все свои данные на macOS Monterey:
- откройте «Системные настройки»
- нажмите надпись «Системные настройки» в статус-баре, рядом с яблочком
- выберите «Очистить все данные и настройки» в выпадающем меню
- подтвердите очистку и введите пароли, которые запросит система
- дождитесь окончания очистки и появления приветствия.
Напомним, что macOS 12 Monterey получат следующие устройства:
- MacBook Air 2015 и новее
- MacBook Pro 2015 и новее
- MacBook 12’’ 2016 и новее
- iMac и iMac Pro 2015 и новее
- Mac mini 2015 и новее.
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