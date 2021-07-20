Monterey


7 июня 2021 года Apple представила новую macOS 12 Monterey. На презентации было рассказано и показано не так много нововведений — в основном, компания сделала акцент на функциях безопасности и обновленном браузере Safari (к слову, его дизайн из-за обилия жалоб бета-тестеров пришлось перерисовать).

Однако, начав тестировать новую ОС, журналисты и эксперты обнаружили «под капотом» множество интересных и полезных возможностей, которых не было ранее. Среди них — возможность очистить компьютер Mac от всех данных пользователя, вернув его к заводским настройкам.

Может показаться странным, что Mac до сих пор не умеет очищаться без форматирования жесткого диска и переустановки всей macOS, занимающей пару часов. Но теперь это досадное упущение исправлено.

Итак, чтобы очистить все свои данные на macOS Monterey:
  • откройте «Системные настройки»
  • нажмите надпись «Системные настройки» в статус-баре, рядом с яблочком
  • выберите «Очистить все данные и настройки» в выпадающем меню
  • подтвердите очистку и введите пароли, которые запросит система
  • дождитесь окончания очистки и появления приветствия.
Готово! Ваш Mac теперь приведен в состояние заводского и никаких личных данных в его памяти не осталось. При этом сама macOS осталась на месте и переустанавливать её не придется.

Напомним, что macOS 12 Monterey получат следующие устройства:
  • MacBook Air 2015 и новее
  • MacBook Pro 2015 и новее
  • MacBook 12’’ 2016 и новее
  • iMac и iMac Pro 2015 и новее
  • Mac mini 2015 и новее.
Ранее мы рассказали о нововведениях Safari в macOS Monterey. Кроме того, стали известны некоторые подробности о будущем iPhone 13 — они порадуют многих фанатов. 



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Источник:

Cult of Mac Cult of Mac

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