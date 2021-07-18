

После установки Windows 11 система будет сразу загружаться в темном режиме интерфейса. Эту небольшую, но приятную новость рассказал профильный ресурс WindowsLatest.



Согласно официальному заявлению Microsoft, некоторые сборки Windows 11 теперь по умолчанию будут использовать темную тему. Если журналисты верно поняли задумку компании, то темный режим будет выставлен «по умолчанию» в тех случаях, когда пользователь установит Windows 11 «начисто», а также при покупке или первичной настройке ноутбука или ПК с предустановленной Windows 11. Отдельно отмечается, что пользователь всегда сможет переключиться в светлый режим.



Microsoft обосновала своё решение так:



«Поскольку мы теперь [на карантине] проводим гораздо больше времени, глядя на яркие экраны — не только за обработкой электронной почты, но также и на бесчисленных онлайн-встречах, мы хотим дать вашим глазам отдохнуть»





Сайт отдельно уточняет, что в настоящее время Microsoft тестирует сразу шесть различных тем оформления для релиза Windows 11. Кроме того, компания готовит несколько новых динамически изменяемых обоев. Что касается темной темы, при её выборе Windows 11 применит темные тона в том числе к меню «Пуск» — Microsoft утверждает, что переработала метод «блюра» и затенения «Пуска».



Ранее мы рассказали, как инструмент аутентификации пользователя в Источник сообщает, что на данный момент домашняя версия Windows 10 поставляется со светлой темой оформления, а Pro-версия — с темной по умолчанию.Сайт отдельно уточняет, что в настоящее время Microsoft тестирует сразу шесть различных тем оформления для релиза Windows 11. Кроме того, компания готовит несколько новых динамически изменяемых обоев. Что касается темной темы, при её выборе Windows 11 применит темные тона в том числе к меню «Пуск» — Microsoft утверждает, что переработала метод «блюра» и затенения «Пуска».Ранее мы рассказали, как инструмент аутентификации пользователя в Windows 10 взломали при помощи одной только веб-камеры и несложных манипуляций. Кроме того, инсайдеры рассказали, что Windows 11 выйдет сразу в семи вариантах — и среди них есть один необычный.





