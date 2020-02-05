Разработчики обновили популярную утилиту для джейлбрейка checkra1n. Теперь с её помощью можно взламывать устройства Apple, работающие на новейшей релизной версии iOS и iPadOS — 13.3.1. Кроме того, для взлома теперь можно использовать компьютеры не только на Windows и macOS, но и на Linux.

Что нового в checkra1n 0.9.8 beta:
  • Поддержка Linux
  • Поддержка взлома iOS 13.3.1 и iPadOS 13.3.1
  • Приложение checkra1n не требует подключения к интернету
  • Низкоровневая модификация системных файлов с помощью нового инструмента pongoOS
  • Множество внутренних улучшений кода
  • webra1n — экспериментальный веб-интерфейс для взлома на особых видах устройств (например, через компьютеры Raspberry)
Известные проблемы:
  • Эксплойт может нестабильно работать на некоторых устройствах (например, Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi 3)
  • При попытке взломать несколько устройств за раз успешно взломается лишь первое из них

Как сделать джейлбрейк с помощью checkra1n

Что нужно знать перед началом процедуры: 
  • На данный момент checkra1n доступен только на macOS, поддержка других операционных систем планируется в будущем
  • Это полупривязанный способ
  • Поддерживаемые версии iOS: 12.3 — 13.2
  • Поддерживаемые менеджеры пакетов: Cydia
Инструкция: 
  • Подключите ваше устройство к компьютеру Mac с помощью сертифицированного Mfi-кабеля Ligthning. Не забудьте нажать «Доверять», если потребуется. 
  • Загрузите инструмент для джейлбрейка checkra1n с официального сайта команды разработчиков.
  • Откройте загруженных файл .dmg, а затем перетащите иконку checkra1n в папку с приложениями (Applications).
Джейлбрейк

Откройте папку с приложениями, щелкните правой кнопкой мыши по иконке checkra1n и выберите параметр «Показать содержимое пакета».

Джейлбрейк

Теперь перейдите в checkra1n > Contents > MacOS и дважды кликните по файлу checkra1n_gui.

Джейлбрейк

Сразу после этого вас встретит стартовое окно утилиты для джейлбрейка. Проверьте, что ваше устройство подключено и распознано. Если все в порядке нажмите кнопку Start.

Джейлбрейк

Приложение checkra1n сообщит о необходимости перейти в режим DFU. Нажмите кнопку Next.

Джейлбрейк

Утилита расскажет, как перевести устройство в режим DFU. Приготовьтесь, нажмите кнопку Start и следуйте инструкциям на экране.

Джейлбрейк

После успешного перехода в режим DFU, checkra1n запустит процедуру джейлбрейка.

Джейлбрейк

На вашем устройстве появится загрузочный экран с логотипом checkra1n. Не отключайте устройство, пока процедура джейлбрейка не будет завершена.

Джейлбрейк

После завершения процедуры вы можете закрыть приложение checkra1n.

Джейлбрейк

Сразу после этого на экране вашего устройства должна появится иконка загрузчика checkra1n. Нажмите на нее.

Джейлбрейк

В открывшемся окне нажмите на строку Cydia, затем нажмите появившуюся кнопку Install Cydia. Загрузчик checkra1n начнет установку менеджера пакетов.

Джейлбрейк

Когда все закончится загрузчик закроется, и на главном экране появится иконка приложения Cydia. Джейлбрейк завершен!

Лучшие источники твиков:

http://limneos.net/repo/
https://apt.thebigboss.org/repofiles/cydia
http://rpetri.ch/repo/
http://julio.xarold.com/
http://c1d3r.com/repo/
http://julioverne.github.io/
https://repo.packix.com/
https://cydia.angelxwind.net/
https://ramenrepo.github.io/
http://cydiageek.yourepo.com/
https://chr0nict.github.io/Nepeta-Mirror/
https://repo.dynastic.co/
https://repo.chariz.io/
https://jakeashacks.ga/cydia/
http://apt.alfhaily.me/
https://sparkdev.me/
https://beta.unlimapps.com/
http://data.tigisoftware.com/cydia/
https://reddestdream.github.io/
https://repo.incendo.ws/

Как добавить репозитории:
  • Убедитесь, что на вашем iPhone или iPad получен джейлбрейк (например, он взломан с помощью утилиты checkra1n)
  • Запустите приложение Cydia
  • Нажмите Edit в правом верхнем углу
  • Нажмите Add
  • Скопируйте URL-адреса из списка выше, вставьте их
  • Нажмите Add Source
Всё готово! Можно искать и устанавливать твики. Имейте в виду, что Cydia Store был закрыт, поэтому приобрести платные твики в Cydia больше не получится, вы сможете скачать только бесплатные.

Ранее для iOS 13.3.1 был выпущен абсолютно новый инструмент — Fugu, но он предназначен только для разработчиков и обладает множеством ограничений. Хотя Fuju и получает полный доступ к файловой системе, но любая перезагрузка не в режиме джейлбрейка сбрасывает устройство к заводским настройкам. Кроме того, на взломанное устройство возможно установить Sileo и Cydia, но большая часть твиков оказывается неработоспособна.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

В новом патенте Apple обнаружили стеклянный iMac В новом патенте Apple обнаружили стеклянный iMac

Apple опубликовала новое видео из серии «Снято на iPhone» Apple опубликовала новое видео из серии «Снято на iPhone»

Как iPad изменил индустрию: примеры из России Как iPad изменил индустрию: примеры из России