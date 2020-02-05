Разработчики обновили популярную утилиту для джейлбрейка checkra1n. Теперь с её помощью можно взламывать устройства Apple, работающие на новейшей релизной версии iOS и iPadOS — 13.3.1. Кроме того, для взлома теперь можно использовать компьютеры не только на Windows и macOS, но и на Linux.
Что нового в checkra1n 0.9.8 beta:
- Поддержка Linux
- Поддержка взлома iOS 13.3.1 и iPadOS 13.3.1
- Приложение checkra1n не требует подключения к интернету
- Низкоровневая модификация системных файлов с помощью нового инструмента pongoOS
- Множество внутренних улучшений кода
- webra1n — экспериментальный веб-интерфейс для взлома на особых видах устройств (например, через компьютеры Raspberry)
- Эксплойт может нестабильно работать на некоторых устройствах (например, Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi 3)
- При попытке взломать несколько устройств за раз успешно взломается лишь первое из них
Как сделать джейлбрейк с помощью checkra1nЧто нужно знать перед началом процедуры:
- На данный момент checkra1n доступен только на macOS, поддержка других операционных систем планируется в будущем
- Это полупривязанный способ
- Поддерживаемые версии iOS: 12.3 — 13.2
- Поддерживаемые менеджеры пакетов: Cydia
- Подключите ваше устройство к компьютеру Mac с помощью сертифицированного Mfi-кабеля Ligthning. Не забудьте нажать «Доверять», если потребуется.
- Загрузите инструмент для джейлбрейка checkra1n с официального сайта команды разработчиков.
- Откройте загруженных файл .dmg, а затем перетащите иконку checkra1n в папку с приложениями (Applications).
Откройте папку с приложениями, щелкните правой кнопкой мыши по иконке checkra1n и выберите параметр «Показать содержимое пакета».
Теперь перейдите в checkra1n > Contents > MacOS и дважды кликните по файлу checkra1n_gui.
Сразу после этого вас встретит стартовое окно утилиты для джейлбрейка. Проверьте, что ваше устройство подключено и распознано. Если все в порядке нажмите кнопку Start.
Приложение checkra1n сообщит о необходимости перейти в режим DFU. Нажмите кнопку Next.
Утилита расскажет, как перевести устройство в режим DFU. Приготовьтесь, нажмите кнопку Start и следуйте инструкциям на экране.
После успешного перехода в режим DFU, checkra1n запустит процедуру джейлбрейка.
На вашем устройстве появится загрузочный экран с логотипом checkra1n. Не отключайте устройство, пока процедура джейлбрейка не будет завершена.
После завершения процедуры вы можете закрыть приложение checkra1n.
Сразу после этого на экране вашего устройства должна появится иконка загрузчика checkra1n. Нажмите на нее.
В открывшемся окне нажмите на строку Cydia, затем нажмите появившуюся кнопку Install Cydia. Загрузчик checkra1n начнет установку менеджера пакетов.
Когда все закончится загрузчик закроется, и на главном экране появится иконка приложения Cydia. Джейлбрейк завершен!
Лучшие источники твиков:
http://limneos.net/repo/
https://apt.thebigboss.org/repofiles/cydia
http://rpetri.ch/repo/
http://julio.xarold.com/
http://c1d3r.com/repo/
http://julioverne.github.io/
https://repo.packix.com/
https://cydia.angelxwind.net/
https://ramenrepo.github.io/
http://cydiageek.yourepo.com/
https://chr0nict.github.io/Nepeta-Mirror/
https://repo.dynastic.co/
https://repo.chariz.io/
https://jakeashacks.ga/cydia/
http://apt.alfhaily.me/
https://sparkdev.me/
https://beta.unlimapps.com/
http://data.tigisoftware.com/cydia/
https://reddestdream.github.io/
https://repo.incendo.ws/
Как добавить репозитории:
- Убедитесь, что на вашем iPhone или iPad получен джейлбрейк (например, он взломан с помощью утилиты checkra1n)
- Запустите приложение Cydia
- Нажмите Edit в правом верхнем углу
- Нажмите Add
- Скопируйте URL-адреса из списка выше, вставьте их
- Нажмите Add Source
Ранее для iOS 13.3.1 был выпущен абсолютно новый инструмент — Fugu, но он предназначен только для разработчиков и обладает множеством ограничений. Хотя Fuju и получает полный доступ к файловой системе, но любая перезагрузка не в режиме джейлбрейка сбрасывает устройство к заводским настройкам. Кроме того, на взломанное устройство возможно установить Sileo и Cydia, но большая часть твиков оказывается неработоспособна.
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