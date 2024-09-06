Эта нейросеть бесплатно удалит водяные знаки с фото. Работает идеально

Всего за пара кликов и картинки очищены от лишних логотипов и сеток.
Для этого переходим сайт DeWatermark и уже на главной странице нам предложат загрузить фото. Процесс очистки изображения запуститься автоматически, вам остается подождать несколько секунд и скачать готовый результат.
Плюсы: нейросеть отлично справляется с водяными знаками, даже если они еле заметны и нанесены на все изображение сеткой. После обработки не остается артефактов, а их качество остается прежним. Поддерживаемые форматы: JPEG и PNG. Ниже привели несколько примеров в формате «до и после».
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Напомним, не стоит использовать снимки взятые из платных фотобанков в коммерческих целях — это пиратство, плохо и от правообладателей может прилететь. А вот если хочется украсить реферат или дипломную работу, и глаз зацепился за один единственный снимок, то можно. Пока никто не видит.