



«Лаборатория по искусственному интеллекту Сбербанка» совместно с входящей в экосистему «Сбера» компанией «СберМедИИ» разработала приложение AI Resp, которое за минуту анализирует звуки дыхания и кашля человека на наличие паттернов, характерных для COVID-19. Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.



Лежащая в основе этого приложения модель ИИ была обучена более чем на 3000 обезличенных записей пациентов, больных COVID-19, и на сегодняшний день точность определения достигла 82%.



Пользователь может воспользоваться сервисом, например, после того, как почувствовал недомогание, побывал в зоне риска или контактировал с заболевшим COVID-19. Для корректной работы приложения необходимо выполнить методику записи звуков согласно инструкции. При этом важно понимать, что приложение не является диагностическим тестом и не может заменить классические лабораторные исследования, поэтому при появлении симптомов COVID-19 необходимо обратиться к врачу.







3 шага для получения результата:





Держите телефон на расстоянии 20−30 см от лица, несколько раз покашляйте, пока работает таймер. Держите телефон на расстоянии 20−30 см от лица, громко вдохните и выдохните, пока работает таймер. Держите телефон на расстоянии 20−30 см от лица, нажмите на запись и произнесите предложенную фразу.

«Сбер» отмечает, что магазины приложений Google и Apple накладывают ограничения на упоминание разработчиками COVID-19 в названии, значке и описании приложений, поэтому в интерфейсе AI Resp речь идёт о респираторных заболеваниях в целом. Но следует иметь в виду, что модель обучалась на образцах дыхания и кашля больных COVID-19 и призвана определять паттерны, характерные именно для этого заболевания.

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