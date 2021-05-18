«Лаборатория по искусственному интеллекту Сбербанка» совместно с входящей в экосистему «Сбера» компанией «СберМедИИ» разработала приложение AI Resp, которое за минуту анализирует звуки дыхания и кашля человека на наличие паттернов, характерных для COVID-19. Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.
Лежащая в основе этого приложения модель ИИ была обучена более чем на 3000 обезличенных записей пациентов, больных COVID-19, и на сегодняшний день точность определения достигла 82%.
Пользователь может воспользоваться сервисом, например, после того, как почувствовал недомогание, побывал в зоне риска или контактировал с заболевшим COVID-19. Для корректной работы приложения необходимо выполнить методику записи звуков согласно инструкции. При этом важно понимать, что приложение не является диагностическим тестом и не может заменить классические лабораторные исследования, поэтому при появлении симптомов COVID-19 необходимо обратиться к врачу.
3 шага для получения результата:
- Держите телефон на расстоянии 20−30 см от лица, несколько раз покашляйте, пока работает таймер.
- Держите телефон на расстоянии 20−30 см от лица, громко вдохните и выдохните, пока работает таймер.
- Держите телефон на расстоянии 20−30 см от лица, нажмите на запись и произнесите предложенную фразу.
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Тоже самое и яндекс. Не удивлюсь если они откроют свой банк в скором времени.
Все хотят стать монополистами и диктовать свои условия.
Что к пользователю было следующее отношение — не нравится, иди на *уй!
Тупой, расплывчаты ответ. В общем г на палочке.