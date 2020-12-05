Компания Google анонсировала изменение своей политики хранения данных в пользовательских аккаунтах. У пользователей, которые остаются неактивными и долгое время не заходят в свои аккаунты, занимающая место в облаке информация будет удаляться.
Если пользователь не заходит в Gmail, «Google Диск» или «Google Фото» на протяжении 24 месяцев, его данные в сервисе, в котором он не проявляет активности, будут удалены. При исчерпании квоты, выделенной на хранение данных в облаке, и отсутствии активности в течение двух лет, могут быть удалены данные во всех сервисах.
Изменения вступят в силу с 1 июня 2021 года. Они не затронут обладателей подписки Google One. Google начнёт удалять пользовательские файлы с 1 июня 2023 года. Компания будет предупреждать пользователей о том, что их данные могут быть удалены из-за отсутствия активности.
Компания Google также запустила сервис Inactive Account Manager (в русскоязычном варианте — «Управление хранилищем аккаунта»). Он позволяет пользователю указать доверенное лицо, которому будет разрешено скачать определённые данные неактивного аккаунта. Это лицо получит по электронной почте письмо, извещающее о том, что его доверитель оставался в сервисах Google неактивным в течение двух лет, и ему будет предложено скачать данные, которые могут представлять ценность. Сервис Inactive Account Manager доступен в вебе и в приложении Google One.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Тупо продвижение платной подписки.
Если пользователь не заходил в сервисы ДВА ГОДА, то тогда данные будут удалены. И то, после оповещения пользователя, или его доверенного лица.