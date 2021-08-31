Зависание на логотипе Apple на экране — одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются пользователи iPhone. Особенно те, кто недавно купил устройство этого бренда, и ещё не знает обо всех его особенностей они могут легко столкнуться с тем, что iPhone зависнет на логотипе Apple после взлома или восстановления. Ваше драгоценное устройство полностью превратится в «кирпич» и доставит вам немало проблем и переживаний: вы не сможете позвонить кому-нибудь, написать или снять фотографию.









Типичная жалоба: «Айфон завис на логотипе Apple (не включается и горит яблоко) после последнего обновления iOS. Телефон выполнял обычную процедуру обновления, но в конце завис (как я предполагаю, из-за сбоя новой прошивки) на логотипе Apple. Индикатор установки обновления застрял там уже на несколько часов».

Существуют четыре метода, которые помогут исправить зависание iPhone на экране с логотипом Apple. Они применимы не только для iPhone, но также для iPad, iPod touch после обновления до последней версии iOS, взлома, повреждения водой и многого другого.Метод 1. Принудительно перезагрузите iPhoneМетод 2. Устранение зависания iPhone на логотипе Apple без потери данных (с помощью специального ПО)Метод 3. Восстановление заводских настроек iPhone с помощью iTunesМетод 4. Режим DFU (восстановление зависшего iPhone)Почему айфон завис на яблоке?Есть множество причин, по которым iPhone может застрять на логотипе Apple. Это может произойти во время процесса обновления, передачи данных или взлома, а также ваш iPhone может застрять на логотипе Apple после физического повреждения. Выявление причин, по которым iPhone застрял на логотипе, очень важно, поэтому постарайтесь понять, почему это произошло. Неполадки можно разделить на две категории: программные и аппаратные.⦁ Проблемы с программным обеспечением часто приводят к зависанию iPhone на логотипе AppleПроблемы с программным обеспечением — это наиболее частые причины, по которым iPhone зависает на логотипе Apple. Возможно, что-то пошло не так во время обновления iOS, передачи данных, взлома или восстановления iPhone. И некоторые пользователи, использующие более старую версию iOS, также могут столкнуться с этой проблемой.⦁ Проблемы с оборудованием тоже приводят к зависанию iPhone на логотипе AppleПроблемы с оборудованием в основном вызваны физическим повреждением. Например, вы случайно уронили телефон, и это падение может вызвать внутреннее повреждение, что приведет к зависанию iPhone на логотипе Apple. Погружение в воду также может вызвать повреждение оборудования, что приведет к появлению черного логотипа Apple. Поэтому нужно быть осторожным, когда вы принимаете душ, плаваете или даже просто идёте в туалет — лучше не брать с собой iPhone.Итак, iPhone застрял на логотипе Apple (устройство не включается и горит яблоко). Что делать дальше?Метод 1. Принудительно перезагрузите iPhoneПринудительный перезапуск не приведет к потере данных, и это может помочь восстановить работоспособность iPhone, застрявшего на логотипе Apple. Однако обязательно попробуйте этот метод в первую очередь. Вот что вы нужно сделать для перезагрузки:iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 или iPhone 12, iPhone 8 или iPhone SE (2-го поколения): нажмите и отпустите две кнопки: кнопку увеличения и уменьшения громкости. Теперь, удерживая боковую кнопку, отпустите ее до тех пор, пока вы не увидите логотип Apple. После этого проверьте свой iPhone и посмотрите, запускается ли он.iPhone 7: нажмите и удерживайте одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку «Режим сна / Пробуждение». Когда появится логотип Apple, отпустите обе кнопки.iPhone 6s или iPhone SE (1-го поколения): нажмите и удерживайте одновременно кнопку «Режим сна / Пробуждение» и кнопку «Домой». Когда появится логотип Apple, отпустите обе кнопки.Метод 2. Устранение зависания iPhone на логотипе Apple без потери данных (через ПО)Когда айфон не включается и на экране горит яблоко , большинство людей даже не догадываются, что его можно отремонтировать самостоятельно. Вот почему мы настоятельно рекомендуем вам Tenorshare ReiBoot — лучшую программу для программного ремонта iPhone. Этот инструмент восстановления системы iOS предлагает вам наиболее эффективный способ исправить проблемы с зависанием iOS, такие как белый экран яблока, черный экран смерти, режим восстановления, отсутствие отклика экрана, появление сообщения "support.apple.com/iphone/restore" многое другое. Бесплатно скачайте этот инструмент для исправления ошибок iOS, чтобы ознакомиться со всеми его возможностями.⦁ Загрузите и установите Tenorshare ReiBoot на компьютер и подключите зависший iPhone к компьютеру с помощью USB-кабеля. Нажмите «Начать».⦁ Выберите «Стандартный ремонт».⦁ ReiBoot отобразит соответствующий пакет прошивки, которую можно скачать. Скачайте файл IPSW и следуйте инструкциям по восстановлению iOS на вашем устройстве.⦁ После восстановления системы на вашем iPhone появится логотип Apple, и все данные на вашем телефоне будут восстановлены.Видео-версия инструкции:Метод 3. Восстановление заводских настроек iPhone с помощью iTunesЭто еще один простой способ исправить проблему с зависанием iPhone на логотипе Apple. В процессе все данные на вашем устройстве будут удалены (поэтому перед восстановлением сохраните их резервную копию).Шаг 1. Запустите iTunes на компьютере, подключите iPhone к компьютеру с помощью кабеля, нажмите на значок iPhone и выберите «Обзор».Шаг 2: Выберите «Восстановить iPhone», чтобы восстановить заводские настройки iPhone.Метод 4. Режим DFU: восстановление зависшего iPhoneDFU означает обновление прошивки по умолчанию, это также один из простых способов исправить проблему застревания логотипа Apple на iPhone. Просто следуйте инструкциям, приведенным ниже.Имейте в виду, что в режиме DFU все данные на устройстве очищаются, поэтому рекомендуется заранее сделать резервную копию своего iPhone (например, с помощью Tenorshare iCareFone).Шаг 1. Запустите самую новую версию iTunes на своем компьютере и подключите к нему iPhone.Шаг 2. Нажимайте кнопки «Питание» и «Уменьшение громкости» в течение 10 секунд. Затем нажмите кнопку «Питание», удерживая кнопку «Уменьшение громкости» дольше 5 секунд.Шаг 3. Экран iPhone станет черным, и вы увидите всплывающее окно iTunes на вашем компьютере, уведомляющее о том, что iPhone вошёл в режим DFU. Это полностью сбросит прошивку вашего iPhone к заводскому состоянию.Этот метод работает в большинстве случаев, но если вы хотите исправить застревание iPhone на белом логотипе Apple без восстановления и потери данных, ReiBoot будет лучшим выбором.Это наиболее распространенные и эффективные методы исправления и ремонта iPhone, застрявшего на экране с логотипом Apple. Выберите тот, который подходит для вашего конкретного случая, и заставьте ваше устройство работать нормально.





