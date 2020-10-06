Spotify
В Spotify появилась новая полезная функция, которая позволяет пользователям искать песни по тексту из них. Такая возможность имеется в Apple Music уже несколько лет.

Если вы услышали где-либо какой-то интересный трек и хотите узнать исполнителя и название композиции, то в этом случае вам помогут приложения, такие как Shazam. Однако они вряд ли смогут помочь если вы запомнили отрывок из текста.

Spotify

Как правило, в таких случаях сначала этот отрывок вбивается в Google, прежде чем начать поиск трека в музыкальном сервисе. Spotify упрощает порядок этих действий. Теперь вы можете ввести строчку из песни сразу в поисковое поле сервиса. Обновление уже доступно в мобильных и десктопных версиях приложения.

Ранее шведский потоковый сервис в 26 странах добавил режим караоке с помощью Musixmatch, а также улучшил групповые плейлисты для совместного составления и прослушивания.


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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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