





Оператор сотовой связи МТС и музыкальный сервис Spotify запустили спецпредложение Spotify Premium для семьи или совместно проживающих друзей. Ныне пользователи, проживающие по одному адресу, могут подключить 6 аккаунтов с оплатой 269 рублей в месяц (меньше чем по 45 рублей за каждую учётную запись).При этом каждый участник получит независимый аккаунт и сможет слушать музыку не дожидаясь своей очереди. В подписке предусмотрена функция родительского контроля, с помощью которой можно запретить другим участникам семейной группы прослушивать взрослый контент. Для подключения семейного пакета Spotify Premium нужно набрать комбинацию *456# и следовать дальнейшим подсказкам. Кроме того, желающие могут принять участие в акции «6 месяцев Spotify Premium бесплатно для абонентов МТС», которая позволит ознакомиться с возможностями музыкально сервиса и при этом сэкономить.Сервис Spotify начал работать в России с середины июля 2020 года. До этого в течение нескольких лет ходили слухи о появлении этого сервиса в нашей стране. Индивидуальная подписка стоит 169 рублей в месяц.