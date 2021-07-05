



Компания Apple тестирует iOS 15 и iPadOS 15 и недавно позволила установить бета-версию этого обновления всем пользователям, зарегистрированным в Apple Beta Software Program. Аккаунта разработчика при этом не требуется, тестовые обновления доступны всем желающим.



Бета-версии операционных систем не отличаются высокой стабильностью, они могут вызывать проблемы — падение приложений, быстрый расход аккумулятора, аварийную перезагрузку устройства, уничтожение данных и т. п. К счастью, Apple позволяет откатиться к стабильной сборке iOS или iPadOS.



Рекомендуется заранее перед установкой iOS 15 или iPadOS 15 сохранить резервную копию данных. Если такого бэкапа, у вас всё равно есть возможность откатиться к предыдущей версии операционной системы, но без полного восстановления всех своих данных, то есть устройство не вернётся к тому состоянию, которое было до установки апдейта.



Также стоит иметь в виду, что в том случае, если вы установили бета-версию watchOS 8, вы не сможете использовать Apple Watch вместе с iPhone на базе iOS 14, а откатиться к watchOS 7 самостоятельно не получится — придётся нести часы в сервисный центр, где специалисты установят на них старую прошивку.



Для отката к iOS 14 или iPadOS 14 сначала потребуется перевести iPhone или iPad в режим восстановления, причём на разных моделях это делается по-разному.



Как перевести iPhone или iPad в режим восстановления



iPhone 8 и более новые модели



Выключите iPhone и нажмите кнопку прибавления громкости, затем кнопку убавления громкости, а после этого зажмите кнопку включения до тех пор, пока не появится экран с режимом восстановления. Точно так же можно перевести в режим восстановления iPad с поддержкой Face ID.



iPhone 7 и iPod touch седьмого поколения



Выключите iPhone и зажмите кнопки убавления громкости и включения до тех пор, пока не появится экран с режимом восстановления.



iPad с кнопкой «Домой» и iPhone 6s и более старые модели, iPod touch шестого поколения



Выключите iPhone и зажмите кнопки домашней страницы и включения до тех пор, пока не появится экран с режимом восстановления.



iPad с Face ID



Нажмите и быстро отпустите кнопку прибавления громкости. Нажмите и быстро отпустите кнопку убавления громкости. Нажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор, пока планшет не начнёт перезагружаться. Удерживайте кнопку включения, пока не запустится режим восстановления.



После того как вы зашли в режим восстановления на устройстве, можно начинать процесс отката к предыдущей версии операционной системы.



Как откатиться с iOS 15 или iPadOS 15







Подключите iPhone к ПК или Mac с помощью Lightning-кабеля. Убедитесь, что на компьютере есть доступ к интернету.

Зайдите в режим восстановления.

Откройте Finder и выберите свой iPhone или iPad в боковом меню.

Вы увидите сообщение, что с устройством возникла проблема, и его прошивку необходимо восстановить или обновить. Нажмите «Восстановить» и согласитесь с предложенными условиями.

Подождите несколько минут, пока закончится процесс восстановления.

Подключите iPhone к ПК или Mac с помощью Lightning-кабеля.

В iTunes или Finder выберите «Восстановление из резервной копии».

Выберите сохранённый бэкап и введите пароль от Apple ID, если потребуется.

Через несколько минут на ваш iPhone перенесутся все данные, которые вы забэкапили ранее. Можно поздравить — ваш смартфон или планшет вернулся в стабильное состояние, им снова можно пользоваться.

После использования этого способа отката вы получите чистую установку. Чтобы вернуть настройки, переписку, установленные приложения и прочие данные, необходимо восстановить информацию из сохранённого бэкапа (если он у вас есть):





