Компания Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и tvOS 15. Ранее они были доступны зарегистрированным разработчикам и тем, кто добавил на своё устройство специальный профиль, а теперь их могут установить любые пользователи — достаточно зарегистрироваться на сайте Apple Beta Software Program.
В этих обновлениях тестируется очень много обновлений. Компания Apple подробно рассказала о них на открытии конференции для разработчиков WWDC 2021. Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, а tvOS обновляется на Apple TV с помощью утилиты Xcode.
Как установить бета-версию iOS 15 или iPadOS 15:
- Откройте в Safari этот сайт в залогиньтесь в нём со своим Apple ID
- Выберите Enroll Your Devices в меню в правом верхнем углу страницы
- Нажмите iOS или iPadOS, появится сообщение, что вы отправили резервную копию содержимого вашего устройства на macOS (на тот случай, если вам потребуется откатиться к предыдущей версии)
- Внизу страницы появится надпись Profile Downloaded, нажмите на неё
- Появится предупреждение о попытке скачать профиль конфигурации, выберите Allow
- Появится уведомление, что можно установить новый профиль в «Настройках».
- В «Настройках» появится раздел Profile Downloaded, выберите его и получите доступ к скачиванию и установке бета-версии операционной системы
Apple также выпустила слегка изменённые вторые бета-версии iOS 15 и iPadOS 15 для разработчиков. В них были исправлены критические баги (какие именно, не уточняется). Официальный выпуск iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15, а также macOS Monterey состоится этой осенью.
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UPD! Да, на ютубе уже глянул, это новая beta 2, дополненная. Чет они там в Apple жонглируют этими прошивками как пекарь бубликами😂