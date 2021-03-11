Роскомндазор начал замедлять работу Twitter 10 марта из-за отказа удалять противоправный контент. Скорость ограничивается для загрузки картинок и видео по именам сайтов. По словам экспертов, ограничения составляют до 128 кбит/с. В сети появился сервис для проверки, замедляет ли Роскомнадзор ваше интернет-соединение.
Инструмент разработал Леонид Евдокимов. Сервис подключается к доменам speed.gulag.link и t.co.speed.gulag.link и делает необходимые замеры. В обычной ситуации скорость замедляемого домена должна соответствовать не замедленному. Если провайдер по требованию Роскомндзора ограничивает соединение, то скорость не будет превышать ~0,15 Мбит/c.
Напомним, эксперты подсчитали и обнаружили, что замедление затронуло работу более 48 тысяч популярных сайтов. Это произошло из-за методов ограничения по шаблону «t.co».
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