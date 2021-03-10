10 марта Роскомнадзор обязал провайдеров и операторов замедлять доступ к Twitter. Это было сделано из-за того, что сервис игнорирует удалить несколько тысяч записей с противоправным контентом. Как выяснили IT-эксперты, вместе с Twitter под замедление попали десятки тысяч сайтов, в том числе очень популярные, и даже прогосударственные ресурсы.
Замедление осуществляется как по IP-адресам, так и по доменному шаблону t.co, а это затронуло любые сайты в доменах co и com, содержащие в своём адресе букву t. Как посчитали эксперты, среди 1 миллиона самых популярных сайтов, таких насчитывается более 48 тысяч.
t.co — короткий адрес, с которого Twitter подгружает медиаданные. В настоящее время из-за ошибки, которую допустил Роскомнадзор, замедляются следующие ресурсы:
- RT.com
- Microsoft.com
- Reddit.com
- Championat.com
- GitHub.com
- И многие-многие другие…
Проблемы также наблюдаются со служебным доменом googleusercontent.com, который содержит часть контента от Google (фотографии, видео, письма и многое другое).
Пользователи «Хабра» и специализированного форума NTC опытным путём установили, что трафик от замедленных ресурсов отдаётся со скоростью до 128 кбит/с. Этого достаточно для быстрой загрузки текстового контента, фотографии загружаются очень медленно, а тяжёлый контент, вроде видео и анимации, вообще может не воспроизводиться.
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Эти дятлы работать не умеют ;(