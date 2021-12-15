



iOS 15.2, вышедшая на этой неделе, добавила смартфонам Apple новую возможность. После нескольких неудачных попыток ввести пароль экран устройства блокируется системой безопасности и появляется опция «Стереть iPhone».



При выборе этой опции нужно верифицироваться, введя логин и пароль от аккаунта Apple. После этого можно полностью стереть все данные на iPhone. Сброс данных позволит восстановить доступ к смартфону, если вы забыли пароль для разблокировки системы, но знаете логин и пароль от Apple ID.



Благодаря этому нововведению, процесс сброса заблокированного iPhone стал значительно проще. Раньше пользователю требовалось переводить устройство в режим DFU (для разных моделей это делается по-разному), а затем запускать Finder на Mac или iTunes на Windows, где доступна опция стирания данных. Эти варианты сброса остались, но к ним добавился ещё один — без использования компьютера.



Для успешного стирания данных без компьютера требуется, чтобы iPhone был подключен к интернету через Wi-Fi или сотовую связь. Если интернет-соединения нет, невозможна аутентификация пользователя и, как следствие, подтверждение сброса.







