Полиция Канады сообщает, что угонщики дорогих авто всё чаще используют Apple AirTag. Об этом написали несколько зарубежных СМИ, в том числе MacRumors и Tom’s Guide.
Региональная полиция Йорка, штат Торонто, опубликовала официальный пресс-релиз. Среди прочего, он раскрывает подробности новой преступной схемы угона «люксовых» автомобилей с использованием смарт-метки Apple AirTag. По словам полицейских, только в сентябре они раскрыли пять случаев угона, в которых был использован AirTag.
Согласно источнику, сам процесс угона не особо отличается от других известных схем. Однако подготовка к преступлению проходит по-новому — и здесь как раз используется «умная» метка от Apple. Угонщики высматривают в городе или в общественных местах дорогие автомобили, после чего подбрасывают AirTag в какое-нибудь незаметное место кузова — под бампер, в отверстие для крепления буксира или в лючок бензобака. Таким образом преступники выясняют, где живет владелец заинтересовавшего их автомобиля, после чего ночью приходят к его дому и угоняют машину с придомовой территории.
Стоит отметить, что Apple предусмотрела опасность использования своего аксессуара в противозаконных целях — если чужая метка AirTag какое-то время движется синхронно с владельцем iPhone, он получит предупреждение о возможной слежке. Однако в случае с угонами эта защита, похоже, не спасает владельцев авто: во-первых, далеко не у всех есть iPhone; а даже те, кто им пользуется, могут не получить уведомление вовремя (например, если метка спрятана в другом конце машины далеко от смартфона) или проигнорировать его.
Ранее мы рассказали, что Tesla начала большую отзывную компанию в отношении Model Y — в электрокаре выявлен серьезный дефект рулевого управления. А еще в России скоро могут разрешить использовать AirTag на частотах Ultra WideBand.
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