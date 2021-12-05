В сети увеличивается количество жалоб на работу сотового модуля в моделях iPhone 13. Об этом рассказали в нескольких зарубежных СМИ, в том числе и Gizchina.
В основном владельцы iPhone 13 оставляют свои жалобы на форуме Reddit. По их словам, новый «яблочный» флагман периодически теряет связь при использовании LTE и 5G, или же ловит ее хуже Android-смартфонов в той же локации. Пока неясно, с чем это связано: является ли плохой прием сети браком конкретных устройств, или же Apple просто использовала не самый лучший сотовый модуль в 13-й линейке iPhone. К слову, негативной информации о работе сотового модуля в сетях 3G и EDGE пока не поступало.
Любопытно, что многие сравнивают качество доступа к сети на iPhone 13 с сотовым модулем Google Pixel 6. Хотя эти устройства можно назвать флагманскими в модельном ряду каждой из компаний, которая их производит, но ценовая категория устройств совершенно разная. Однако пользователи пишут, что даже Pixel 6 ловит мобильную сеть лучше, чем iPhone 13. Больше всего жалоб поступает из Китая, но есть и европейские посты.
Ранее на флагманские Pixel 6 и Pixel 6 Pro от Google поступало множество жалоб — пользователи были недовольны работой подэкранного сканера отпечатка пальца, качеством ПО, дефектами камер и плохой сборкой. Претензий к модельному ряду iPhone 13 немного меньше, но они тоже встречаются. Например, сразу после выхода устройства первые покупатели обнаружили, что «тринашка» портит фотографии черными квадратами. Кроме того, претензии к сборке iPhone 13 тоже были. А еще пользователи встречались со странным багом — айфон «заряжался» без зарядки.
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Так что все это чушь.