В сети опубликовали рендер будущего iPhone 14 Pro — он демонстрирует возможные изменения в дизайне будущего флагмана. Изображения показал азиатский ресурс MyDrivers.
Новый концепт очень похож на то, что мы видели ранее — например, на рисунок Бена Гескина (на фото выше). Однако в этот раз предполагаемый iPhone 14 Pro оснастили одной отличительной деталью — продолговатой «фасолиной» вместо фирменной узнаваемой «яблочной» «моноброви».
В этом отверстии должна будет разместиться фронтальная камера и несколько датчиков — света, цветовой температуры, и приближения. Теоретически, там может быть и Face ID, но есть ощущение, что «фасолина» маловата для такого массива датчиков. Поэтому другой источник предполагает, что Face ID из смартфона уберут, при этом оснастив его сканером Touch ID — и даже в этом случае есть большие сомнения, что три датчика и фронтальную камеру возможно уместить в такое тонкое отверстие.
Что касается задней панели, то рендер демонстрирует полный отказ от выделенного ступенькой стеклянного модуля для камер. Теперь все объективы и сенсоры выступают прямо из задней крышки смартфона, без какого-либо дополнительного оформления. Смотрится это как минимум непривычно, но вполне жизнеспособно. С другой стороны, производители смартфонов сейчас активно выделяют модули камер в единые блоки — ярким примером является Google Pixel 6 — поэтому не факт, что Apple решится пойти против «моды».
Инсайдеры ожидают, что осенью 2022 года iPhone получит большой рестайлинг и кардинально обновленный внешний вид. В прошлый раз «яблчоные» смартфоны получали заметные дизайнерские изменения с выходом iPhone 11 — тогда Apple впервые расположила три объектива камеры на «спинке» своих девайсов.
Ранее мы показывали другой видео-концепт iPhone 14. Кроме того, мы рассказали всё, что известно об iPhone 14, а также почему следующее поколение iPhone, скорее всего, получит разъем USB-C.
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