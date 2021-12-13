Подписка Apple Music Voice Plan с доступом к коллекции Apple Music при помощи голосовых команд

Play it Again в Apple Music с повтором недавно воспроизведённых треков

Just Ask Siri в Apple Music с автоматическим подбором треков на основе лайков и дизлайков

App Privacy Report в «Настройках» позволяет посмотреть, как часто те или иные приложения за последние 7 дней задействовали доступ к геолокации, фотографиям, камере, микрофону, контактам и интернету

Hide My Email для подписчиков iCloud+ позволяет создавать рандомные email-адреса для регистрации на сайтах

«Локатор» позволяет определять местоположение устройства в течение 5 часов после включения режима экономии энергии

В приложении «ТВ» можно находить, покупать или брать в аренду фильмы и телевизионные шоу

Карты в CarPlay стали гораздо более детализированными в некоторых городах

В «Сообщениях» появилась защита детей от фотографий с обнажённым телом и оповещение родителей о получении ребёнком таких снимков

В Siri, Spotlight и поиск Safari добавлена информация, связанная с безопасностью детей

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получили поддержку макросъёмки на широкоугольный объектив

Digital Legacy позволяет назначить избранные контакты, которые получат доступ к вашему аккаунту после вашей смерти

Устранены проблемы с Siri, форматом ProRAW, платформами HomeKit и CarPlay, стримингом видео на iPhone 13 и событиями календаря в Microsoft Exchange







Компания Apple выпустила релизные версии обновлений нескольких своих операционных систем. Обновились iOS, iPadOS, tvOS и watchOS.В iOS 15.2 и iPadOS 15.2 добавлены следующие нововведения:tvOS 15.2 — небольшой апдейт, который содержит лишь исправления проблем и багов, ничего нового в него не добавлено. watchOS 8.3 добавляет часам Apple поддержку тарифа Apple Music Voice Plan, который позволяет управлять воспроизведением в Apple Music с помощью голосовых команд, отдаваемых ассистенту Siri.