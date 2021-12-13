iOS 15.2

Компания Apple выпустила релизные версии обновлений нескольких своих операционных систем. Обновились iOS, iPadOS, tvOS и watchOS.

В iOS 15.2 и iPadOS 15.2 добавлены следующие нововведения:

  • Подписка Apple Music Voice Plan с доступом к коллекции Apple Music при помощи голосовых команд
  • Play it Again в Apple Music с повтором недавно воспроизведённых треков 
  • Just Ask Siri в Apple Music с автоматическим подбором треков на основе лайков и дизлайков
  • App Privacy Report в «Настройках» позволяет посмотреть, как часто те или иные приложения за последние 7 дней задействовали доступ к геолокации, фотографиям, камере, микрофону, контактам и интернету
  • Hide My Email для подписчиков iCloud+ позволяет создавать рандомные email-адреса для регистрации на сайтах
  • «Локатор» позволяет определять местоположение устройства в течение 5 часов после включения режима экономии энергии
  • В приложении «ТВ» можно находить, покупать или брать в аренду фильмы и телевизионные шоу
  • Карты в CarPlay стали гораздо более детализированными в некоторых городах
  • В «Сообщениях» появилась защита детей от фотографий с обнажённым телом и оповещение родителей о получении ребёнком таких снимков
  • В Siri, Spotlight и поиск Safari добавлена информация, связанная с безопасностью детей
  • iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получили поддержку макросъёмки на широкоугольный объектив
  • Digital Legacy позволяет назначить избранные контакты, которые получат доступ к вашему аккаунту после вашей смерти
  • Устранены проблемы с Siri, форматом ProRAW, платформами HomeKit и CarPlay, стримингом видео на iPhone 13 и событиями календаря в Microsoft Exchange

tvOS 15.2 — небольшой апдейт, который содержит лишь исправления проблем и багов, ничего нового в него не добавлено. watchOS 8.3 добавляет часам Apple поддержку тарифа Apple Music Voice Plan, который позволяет управлять воспроизведением в Apple Music с помощью голосовых команд, отдаваемых ассистенту Siri.


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