Как установить апдейт Windows 11 Moment 5 и включить скрытые возможности

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Несколько дней назад было выпущено обновление Windows 11 версии Moment 5, которое добавляет операционной системе несколько новых функций. Оно распространяется поэтапно, а часть возможностей в нём отключено, но вы можете форсировать его установку и принудительно включить все нововведения с помощью утилиты ViveTool.



Проверка сборки Windows 11



Не исключено, что Moment 5 у вас уже установлен. Проверить, так ли это, можно в системном приложении «Параметры». Запустите его через меню «Пуск» или сочетанием клавиш Win + I и перейдите в «Система» -> «О системе» -> «Характеристики Windows» -> «Сборка ОС». Если указан номер сборки 22631.3235, это значит, что Windows 11 уже обновилась до Moment 5, и можно пропустить следующий шаг.



Установка Moment 5



Откройте «Параметры», перейдите в раздел «Центр обновления Windows», поставьте галочку рядом с «Получайте последние обновления, как только они будут доступны» и нажмите «Проверить наличие обновлений». Должен обнаружиться патч KB5034848. Скачайте и установите его, перезагрузите компьютер.







Некоторые новые возможности зависят не от операционной системы, а от приложений, поэтому потребуется обновить или установить их. Откройте Microsoft Store через «Пуск», перейдите в «Библиотеку» и нажмите «Проверить обновления». Установите все новые версии имеющихся у вас приложений.







Включение возможностей



Скачайте утилиту ViveTool и скопируйте содержимое архива с программой в любую директорию (например, в папку ViveTool на диске С).



Откройте командную строку от имени администратора (например, набрав cmd в поиске на панели задач и выбрав соответствующую опцию запуска).



В командной строке впишите команду cd /d C:\ViVeTool и нажмите Enter.



Впишите команду vivetool /enable /id:44470355 и нажмите Enter. Убедитесь, что в командной строке появилось сообщение Successfully set feature configuration. Перезагрузите компьютер. Если потребуется отключить это нововведение, выполните описанные выше действия, использовав на последнем шаге команду vivetool /disable /id:44470355.



Про обновление



Обновление Moment 5 добавляет несколько новых функций (например, возможность использовать смартфон в качестве веб-камеры компьютера и удаление объектов на фотографиях в приложении «Фото» простейшим инструментом на основе ИИ). Подробнее обо всех нововведениях рассказано здесь.



В настоящее время Moment 5 является опциональным апдейтом, поэтому его установка не обязательна. В апреле он будет включён в очередное обновление, которое выходит в так называемый патч-вторник (второй вторник каждого месяца), и тогда отказаться от его установки будет невозможно. При желании Windows 11 с обновлением Moment 5 на русском и английском языках можно скачать в виде ISO-образа для установки с сохранением всех данных и настроек.





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