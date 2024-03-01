Вышло масштабное обновление Windows 11. Можно удалять фотошоп и выбросить веб-камеру

Фото: Microsoft



Компания Microsoft выпустила большое обновление для Windows 11 с несколькими очень полезными опциями. Об этом пишет Rozetked.



Согласно источнику, апдейт предназначен для пользователей сборок Windows 11 22H2 и 23H2. Он включает в себя довольно много нововведений, полезных для обычных пользователей.







Например, с помощью функции Generative Erase в приложении «Фотографии» теперь можно удалять различные объекты со снимков, а их место система заполнит подходящим фоном. В приложении Clipchamp появилась опция удаления тишины. А еще с помощью утилиты «Связь с телефоном» вы сможете использовать свой смартфон с Android 9 и новее в качестве веб-камеры для ПК.







В числе других нововведений:

В специальных возможностях можно настроить управление системой с помощью голосовых команд без использования клавиатуры и мыши

Функция Snap позволяет организовать окна на дисплее по персонализированным макетам

Ввод с помощью пера теперь поддерживается в «Фото», Paint, WhatsApp и других сторонних приложениях

В панели с виджетами теперь можно распрелить мини-аппы по категориям, а также убрать ленту новостей от Microsoft

Помощник Copilot получил ряд улучшений. Установить обновление Windows 11 можно самостоятельно в разделе апдейтов, либо дождаться, когда система через время обновится сама. Например, с помощью функции Generative Erase в приложении «Фотографии» теперь можно удалять различные объекты со снимков, а их место система заполнит подходящим фоном. В приложении Clipchamp появилась опция удаления тишины. А еще с помощью утилиты «Связь с телефоном» вы сможете использовать свой смартфон с Android 9 и новее в качестве веб-камеры для ПК.В числе других нововведений:Установить обновление Windows 11 можно самостоятельно в разделе апдейтов, либо дождаться, когда система через время обновится сама.