Вышло масштабное обновление Windows 11. Можно удалять фотошоп и выбросить веб-камеру

Олег

Windows

Фото: Microsoft

Компания Microsoft выпустила большое обновление для Windows 11 с несколькими очень полезными опциями. Об этом пишет Rozetked.

Согласно источнику, апдейт предназначен для пользователей сборок Windows 11 22H2 и 23H2. Он включает в себя довольно много нововведений, полезных для обычных пользователей.

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Например, с помощью функции Generative Erase в приложении «Фотографии» теперь можно удалять различные объекты со снимков, а их место система заполнит подходящим фоном. В приложении Clipchamp появилась опция удаления тишины. А еще с помощью утилиты «Связь с телефоном» вы сможете использовать свой смартфон с Android 9 и новее в качестве веб-камеры для ПК.



В числе других нововведений:
  • В специальных возможностях можно настроить управление системой с помощью голосовых команд без использования клавиатуры и мыши
  • Функция Snap позволяет организовать окна на дисплее по персонализированным макетам
  • Ввод с помощью пера теперь поддерживается в «Фото», Paint, WhatsApp и других сторонних приложениях
  • В панели с виджетами теперь можно распрелить мини-аппы по категориям, а также убрать ленту новостей от Microsoft
  • Помощник Copilot получил ряд улучшений.
Установить обновление Windows 11 можно самостоятельно в разделе апдейтов, либо дождаться, когда система через время обновится сама. 

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Источник:
Rozetked
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