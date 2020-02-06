



Несколько дней назад компания Apple позволила использовать облачное хранилище iCloud в браузерах мобильных устройств на Android, iOS и iPadOS. Сайт iCloud поддерживает технологию Progressive Web App (PWA) от компании Google, поэтому им можно пользоваться точно так же, как мобильным приложением — никакой разницы вы не заметите.



Добавить на смартфон или планшет PWA-версию iCloud очень просто. Для этого нужно открыть в Chrome сайт icloud.com, нажать на меню в правом верхнем углу и выбрать «Добавить на главный экран». На рабочем столе появится иконка iCloud, нажатие на которую будет сразу же открывать облачное хранилище Apple. Формально — в браузере, но без других вкладок и прочих меню, которые могли бы визуально мешать работе с приложением.







В PWA-версию iCloud можно залогиниться точно так же, как на сайт — потребуется логин и пароль, а если у вас установлена двухфакторная аутентификация, нужно будет ввести код проверки, который придёт на iPhone или iPad.



PWA-версия iCloud, в отличие от десктопного варианта сервиса, работает с некоторыми ограничениями. В ней всего три раздела («Фото», «Заметки» и «Найти iPhone»), а также доступны настройки учётной записи. Другие разделы недоступны, но это в любом случае намного лучше, чем ничего.







В PWA-приложении iCloud можно скачивать, заливать или удалять фотографии и видео, создавать, просматривать, редактировать и удалять заметки, а также запускать поиск потерянного устройства и смотреть, где оно находилось недавно. Интеграция этого приложения в систему (например, для автоматической синхронизации фото и видео), к сожалению, невозможна. Официального приложения iCloud для Android не существует, и вряд ли оно появится в ближайшее время.







