Как запретить Windows выявлять пиратские ключи и сбрасывать активацию

Александр


Несколько дней назад компания Microsoft выпустила августовские патчи безопасности для Windows 10 и 11, которые содержат Security Intelligence Update версии 1.395.68.0. После установки этого апдейта операционная система блокирует несанкционированное использование службы управления ключами Windows AutoKMS, которая используется для активации Windows пиратским способом.

Пользователи начали жаловаться, что после установки этих патчей активация действительно слетает. Решить эту проблему довольно просто. Нужно произвести активацию заново тем же способом, которым она была выполнена изначально. На время активации требуется добавить AutoKMS в исключения антивируса, то есть запретить ему блокировку и изоляцию этой утилиты.

Чтобы избежать отключение активации Windows, можно воздержаться от установки августовских патче (для Windows 10 — KB5029244, для Windows 11 — KB5029263 и KB5029253), а если они уже установлены, попробовать удалить их. Правда, не исключено, что операционная система установит их позже, но и это решаемо, ведь можно вообще запретить ей автоматически обновляться.
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Комментарии

+87
Gandalf2021
Запретить ОС автоматически обновляться и устранять уязвимости это шикарный совет! Особенно для Виндоуз… вирусописатели в восторге! Аплодируют стоя!
часов назад в 23:32
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