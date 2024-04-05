В каких странах можно пользоваться картами «Мир» (по состоянию на апрель 2024 года)

После того как оператор платёжной системы «Мир» компания НСПК попала под санкции США и Евросоюза, ряд стран, где работали российские банковские карты, запретили своим банкам обеспечивать трансакции с ними. Так, за последние недели от карт «Мир» отказались банки в Армении, Кыргызстане, Узбекистане, Северном Кипре, Южной Корее и частично в Казахстане и Турции. Остаётся всё меньше стран, где ими можно расплачиваться и снимать с них наличные в банкоматах.
Где работают карты «Мир»?
Без ограничений — только в России, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии. Расплачиваться ими можно в любом месте, где принимают карты, а снимать средства почти во всех банкоматах.
С ограничениями — в Казахстане, Таджикистане, Турции, Вьетнаме, Лаосе, Венесуэле и на Кубе. В этих странах их поддерживают единичные банки, соответственно — платить картами «Мир» можно только через некоторые терминалы, а снимать наличку лишь в банкоматах тех банков, которые не отключили у себя трансакции через «Мир».
Не работают — во всех других странах.
Соглашения между НСПК и банками может быть пересмотрено с учётом ограничений, поэтому тот или иной банк по своей инициативе может отказаться работать с картами «Мир», опасаясь финансовых рисков из-за санкций. НСПК рассчитывает, что карты «Мир» в ближайшие месяцы или годы начнут работать в Египте, Маврикие, Монголии, Индии, Иране, Индонезии, Сирии, Мьянме, ОАЭ, Китае, Таиланде, Азербайджане и ряде других стран. Переговоры с властями и банками идут очень медленно, поэтому сроки внедрения поддержки этих карт неизвестны даже примерно.
Перед поездкой за рубеж стоит заранее уточнить актуальное состояние дел с платежами и снятием наличных (например, на форумах путешественников или в сообществах россиян, проживающих или гостящих за рубежом). Знающие люди могут подсказать магазины и другие места, принимающие оплату картами «Мир», и расположение банкоматов, где можно снять рубли и обменять российскую валюту на местную.
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