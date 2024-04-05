В каких странах можно пользоваться картами «Мир» (по состоянию на апрель 2024 года)

Александр


После того как оператор платёжной системы «Мир» компания НСПК попала под санкции США и Евросоюза, ряд стран, где работали российские банковские карты, запретили своим банкам обеспечивать трансакции с ними. Так, за последние недели от карт «Мир» отказались банки в Армении, Кыргызстане, Узбекистане, Северном Кипре, Южной Корее и частично в Казахстане и Турции. Остаётся всё меньше стран, где ими можно расплачиваться и снимать с них наличные в банкоматах.

Где работают карты «Мир»?

Без ограничений — только в России, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии. Расплачиваться ими можно в любом месте, где принимают карты, а снимать средства почти во всех банкоматах.

С ограничениями — в Казахстане, Таджикистане, Турции, Вьетнаме, Лаосе, Венесуэле и на Кубе. В этих странах их поддерживают единичные банки, соответственно — платить картами «Мир» можно только через некоторые терминалы, а снимать наличку лишь в банкоматах тех банков, которые не отключили у себя трансакции через «Мир».

Не работают — во всех других странах.

Соглашения между НСПК и банками может быть пересмотрено с учётом ограничений, поэтому тот или иной банк по своей инициативе может отказаться работать с картами «Мир», опасаясь финансовых рисков из-за санкций. НСПК рассчитывает, что карты «Мир»  в ближайшие месяцы или годы начнут работать в Египте, Маврикие, Монголии, Индии, Иране, Индонезии, Сирии, Мьянме, ОАЭ, Китае, Таиланде, Азербайджане и ряде других стран. Переговоры с властями и банками идут очень медленно, поэтому сроки внедрения поддержки этих карт неизвестны даже примерно.

Перед поездкой за рубеж стоит заранее уточнить актуальное состояние дел с платежами и снятием наличных (например, на форумах путешественников или в сообществах россиян, проживающих или гостящих за рубежом). Знающие люди могут подсказать магазины и другие места, принимающие оплату картами «Мир», и расположение банкоматов, где можно снять рубли и обменять российскую валюту на местную.
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Комментарии

+147
horizon
Другие страны ладно, но вот страны СНГ, борзометр зашкаливает. Они здесь работают, зарабатывают, с ними вечные проблемы.
Заставить их выводить деньги в свои страны, через нашу платежную систему. Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и тд, пытаются усидеть на 2х стульях. Граждане этих стран, работают у нас, экономику этих стран делает РФ. Но управляет чиновниками этих стран дядя Сэм.
6 апреля 2024 в 09:03
#
+4477
Gabriel horizon
Можно поступить ещё масштабнее.
Сделать вывод денег из страны для всех кто хочет их вывести Только через систему Мир.
Я вас уверяю все включится в течении нескольких часов, причём по всему миру.)
6 апреля 2024 в 13:32
#
Денис Данекин
0
Денис Данекин Gabriel
Нет, не включится. А выводящие просто сами придумают либо откроют для себя новые способы получить или передать деньги близким — и всё.
Вчера в 16:30
#
Денис Данекин
0
Денис Данекин horizon
Это называется не борзометр, а результат взвешивания всех за и против. Никакой дядюшка ими не управляет — они сами принимают такие решения. И будут решать именно так, пока рисков от того, что они будут связываться с нспк, будет больше, чем профита.
Вчера в 16:38
#
+326
Monder
Армения тоже с ограничениями
6 апреля 2024 в 12:41
#
+1070
iron-i
Весь мир против нас, мы одни против мира)
6 апреля 2024 в 12:59
#
+4477
Gabriel iron-i
«Весь мир» это кто простите?
Как он выглядит на карте этот «весь мир»
6 апреля 2024 в 13:29
#
Денис Данекин
0
Денис Данекин Gabriel
Да на любой карте, которые сейчас выдают в банках рф, в гугле хватает их фоток. Надпись ещё на них такая, заглавными буквами — МИР.
Вчера в 16:34
#
+40
Ovolf
Всё идёт по плану. 87,3 % поддерживают.
6 апреля 2024 в 21:27
#