Новые санкции США: 9 банков, платежная система «МИР» и СБП могут исчезнуть из App Store в любой момент. Качаем пока не поздно

Артем

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Сегодня, 23 февраля, США ввели блокирующие санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».

Ниже оставляем список банков, приложения которых, скорее всего, исчезнут из App Store:



Приложения следующих банков уже отсутствуют в App Store:

  • «Ростфинанс»;
  • «Датабанк»;
  • «Морской банк»;
  • «Быстробанк»;
  • «СПБ банк».
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В пресс-службе НСПК пояснили:

«Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме. Работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через Систему быстрых платежей проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме».

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Источник:
Интерфакс
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Комментарии

+4457
Gabriel
Слово «могут» могли бы даже и не писать.
2 часа назад в 18:33
#
tellurian
+2000
tellurian
Как они достали со своими санкциями!
2 часа назад в 18:33
#
EDD
+467
EDD tellurian
Да ты чего хоть! Как ты вообще можешь можешь писать! Они ж нам только на пользу!
Зы. Ты только представь, как бы мы могли жить, не случись всего того, что случилось в 2014 и послужило началом тому пuздецу, что щас творится.
час назад в 19:56
#
EDD
+467
EDD EDD
*можешь такое писать
час назад в 19:56
#
+55
просто дед EDD
Тому рывку ты хотел сказать ?
30 минут назад
#
EDD
+467
EDD просто дед
Именно. Сначала прорыву, а потом рывку.
22 минуты назад
#
+4457
Gabriel EDD
Не обольщайтесь, нас прессовали бы в любом случае просто этот процесс был бы не таким явным и более растянутым по времени.
Все точно так же было в 1993 в ЧР, я когда там служил мы на позициях очень часто находили оружие , амуницию, С-4, стингеры , сканеры радио… много чего. На всех стояли клеймо Ramstein Air Base NATO
United States Air Forces in Europe USAFE. Британского барахла тоже много было.
Офицеры SAS регулярно попадавшие в плен. Я знаю потому что ввиду отличного английского был на допросах и переводил им. Это были не какие нибудь спившиеся ирландцы , а великолепно образованные британцы из элиты говорили на роскошном Posh. Так что не стоит заводить разговор о том как хорошо могло бы быть, было бы ещё хуже не покажи мы зубы.
5 минут назад
#
+4457
Gabriel
Слово ‘могут’ могли бы даже и не писать.
2 часа назад в 18:33
#
Esthet
+1850
Esthet
Ваще паxyю💁🏻
2 часа назад в 18:47
#
EDD
+467
EDD Esthet
Ты вообще, похоже, в какой то своём, поxуистичном, мире живёшь.
часов назад в 19:58
#
Esthet
+1850
Esthet EDD
А что есть смысл заморачиваться, ну ввели, дальше что? Потом еще введут, их и так уже под 16к) дальше то что, жизнь продолжается)я хуже жить не стал, а где то даже лучше, например в зарплате)
Минусантам привет, пусть в одно место себе минусов поставят)
51 минуту назад
#
EDD
+467
EDD EDD
Ну чтож, могу сказать только одно: не всем так, как тебе, повезло — быть поxуистом)
47 минут назад
#
Esthet
+1850
Esthet EDD
Я не похуист, скорее оптихуист) надо лумать так: все будет хорошо, а не будет то и е6ись оно трехфазным током)))
Одно могу сказать точно, главное успеть, смочь приспособиться, но точно не ныть☝🏻
42 минуты назад
#
EDD
+467
EDD Esthet
Хороший подход, правильный, а главное действенный))
24 минуты назад
#
EDD
+467
EDD
Идёт борьба, кто-кого, на измор, и мы, обычные люди, в ней никто. Пыль. Всем насрать на нас. Это про эту стабильность говорят люди на улицах, когда что то, что выстраивалось годами, рушится буквально за день. Они такую стабильность хотят, в обмен на гендерно нейтральные туалеты и скрепы? Мрак какой то.
50 минут назад
#
+790
Eredy
Соболезную ребята… хреново вам
43 минуты назад
#