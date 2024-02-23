Новые санкции США: 9 банков, платежная система «МИР» и СБП могут исчезнуть из App Store в любой момент. Качаем пока не поздно





Сегодня, 23 февраля, США ввели блокирующие санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».



Ниже оставляем список банков, приложения которых, скорее всего, исчезнут из App Store:





«Ростфинанс»;

«Датабанк»;

«Морской банк»;

«Быстробанк»;

«СПБ банк».

«Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме. Работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через Систему быстрых платежей проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме».

Приложения следующих банков уже отсутствуют в App Store:В пресс-службе НСПК пояснили: