Новые санкции США: 9 банков, платежная система «МИР» и СБП могут исчезнуть из App Store в любой момент. Качаем пока не поздно

Сегодня, 23 февраля, США ввели блокирующие санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Ниже оставляем список банков, приложения которых, скорее всего, исчезнут из App Store:
Приложения следующих банков уже отсутствуют в App Store:
- «Ростфинанс»;
- «Датабанк»;
- «Морской банк»;
- «Быстробанк»;
- «СПБ банк».
В пресс-службе НСПК пояснили:
«Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме. Работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через Систему быстрых платежей проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме».