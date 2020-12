Ary and the Secret of Seasons – $39.99

Assassin’s Creed Origins – $29.99

Assassin’s Creed Syndicate – $29.99

Assassin’s Creed Unity – $29.99

Assassin’s Creed Odyssey — $59.99

Assassin’s Creed Odyssey Stadia Ultimate Edition — $119

Assassin’s Creed Valhalla – $59.99

Attack on Titan 2: Final Battle — $59.99

Baldur’s Gate 3 — $59.99

Borderlands 3 — $59.99

Borderlands 3 Deluxe Edition — $79.99

Borderlands 3 Super Deluxe Edition — $99.99

Cake Bash – $19.99

Celeste — $19.99

Crayta – $24.99

Crayta Premium Edition – $39.99 (бесплатно для подписчиков Stadia Pro)

Crayta Deluxe Edition – $54.99

Chronos: Before The Ashes – $39.99

The Crew 2 – $49.99 ($15 для подписчиков Stadia Pro)

The Crew 2 Deluxe Edition – $69.99 ($18 для подписчиков Stadia Pro)

The Crew 2 Gold Edition – $99.99 ($27 для подписчиков Stadia Pro)

The Crew 2 Season Pass: – $39.99 ($20 для подписчиков Stadia Pro)

Cyberpunk 2077 – $59.99

Darksiders Genesis — $39.99

Dead by Daylight — бесплатно для подписчиков Stadia Pro

Destroy All Humans – $31.99

Dragon Ball Xenoverse 2 — $49.99

Destiny 2 – бесплатно

Destiny 2: The Collection – $39.99

Destiny 2: Beyond Light – $39.99

DOOM – $19.99

DOOM Eternal Standard Edition + Rip and Tear Pack – $59.99

DOOM Eternal Deluxe Edition + Rip and Tear Pack – $89.99

DOOM 64 – $4.99

El Hijo – $19.99

Elder Scrolls Online Standard Edition – $19.99

Elder Scrolls Online Greymoor Edition – $59.99

Elder Scrolls Online Greymoor Collector’s Edition – $79.99

Embr — $19.99

Everspace – бесплатно для подписчиков Stadia Pro

Family Feud – $19.99

Far Cry 5 – $23.99

Far Cry: New Dawn – $17.99

Farming Simulator 19 — $39.99

Farming Simulator 19 Platinum Edition — $49.99

Figment – $11.99

Final Fantasy XV — $39.99

Get Packed – $49.99

GRID — $59.99

GRID Ultimate Edition — $84.99

Gunsport – $19.99 (бесплатно для подписчиков Stadia Pro)

GYLT — $29.99

Hello Neighbor – $29.99 (бесплатно для подписчиков Stadia Pro)

Hitman Game of the Year Edition – $59.99

Hitman 2 – $35.99 ($29.99 для подписчиков Stadia Pro)

Hotline Miami – $9.99

Hotline Miami 2 – $14.99

Human Fall Flat — бесплатно для подписчиков Stadia Pro

Immortals: Fenyx Rising – $59.99

Jotun: Valhalla Edition — $14.99

Just Dance 2020 — $49.99

Just Dance 2021 – $49.99

Just Shapes & Beat – $19.99

Kine — $19.99 (November 19, 2019)

Little Big Workshop – $19.99

Little Nightmares – $29.99

Little Nightmares Secrets of The Maw Expansion Pass – $9.99

Lost Words: Beyond the Page – $14.99

Marvel’s Avengers – $59.99

Marvel’s Avengers Deluxe Edition – $79.99

Metro 2033 Redux – $19.99

Metro Exodus — $39.99

Metro Exodus Gold Edition — $64.99

Metro: Last Light Redux – $19.99

Monster Boy and the Cursed Kingdom — $29.99

Monster Energy Supercross The Official Videogame 3 — $59.99

Monster Jam Steel Titans – бесплатно для подписчиков Stadia Pro

Mortal Kombat 11 — $49.99

Mortal Kombat 11 Premium Edition — $89.99

Mortal Kombat 11 Aftermath Edition – $59.99

Mortal Kombat 11 Ultimate Edition – $59.99

MotoGP 20 — $49.99

NBA 2K20 — $59.99 (November 19, 2019)

NBA 2K20 Digital Deluxe — $79.99

NBA 2K20 Legend Edition — $99.99

NBA 2K21 — $59.99

NBA 2K21 Mamba Forever Edition Bundle – $99.99

One Hand Clapping – $29.99

Octopath Traveler – $59.99

Orcs Must Die 3 – бесплатно для подписчиков Stadia Pro

Outcasters – бесплатно для подписчиков Stadia Pro

Outward – $39.99

Pac-Mac Mega Tunnel Battle – $19.99

Phogs! – $29.99

Panzer Dragoon Remake – $24.99

Power Rangers: Battle for the Grid – $19.99

Rage 2 — $59.99 (November 19, 2019)

Rage 2: Deluxe Edition — $79.99

PUBG: Pioneer Edition — $39.99 (бесплатно для подписчиков Stadia Pro)

Red Dead Redemption 2 — $59.99

Red Dead Redemption 2 Special Edition — $79.99

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition — $99.99

Relicta — $19.99

République – $9.99

Rise of the Tomb Raider — $29.99

Risk of Rain 2 – $19.99

Rock of Ages 3: Make and Break — $29.99 (бесплатно для подписчиков Stadia Pro)

Samurai Shodown — $59.99

Sekiro: Shadows Die Twice – $39.99

Secret Neighbor – бесплатно для подписчиков Stadia Pro

Serious Sam Collection — $29.99

Serious Sam 4 – $39.99

Shadow of the Tomb Raider — $59.99

Spitlings — $14.99

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated — $23.99

Stacks On Stacks (On Stacks) – бесплатно для подписчиков Stadia Pro

Star Wars: Jedi Fallen Order – $59.99

Steamworld Dig — $9.99

SteamWorld Dig 2 – $9.99

Steamworld Heist — $19.99

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamesh

Submerged: Hidden Depths – бесплатно для подписчиков Stadia Pro

Sundered: Eldritch Edition — $19.99

Super Bomberman R Online — Бесплатно

Superhot – $24.99

Superhot: Mind Control Delete – $24.99

Thumper — $19.99

Tom Clancy’s The Division 2 – $29.99

Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New York Edition – $59.99

Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New Ultimate Edition – $79.99

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — $59.99

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Gold Edition — $99.99

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Ultimate Edition — $119.99

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – $49.99

Tomb Raider: Definitive Edition — $19.99

Trials Rising — $24.99

Trials Rising – Digital Gold Edition — $29.99

UNO – $9.99

Unto The End – $19.99

Valkyria Chronicles 4: Complete Edition – $49.99

Watch Dogs – $19.99

Watch Dogs 2 – $17.49

Watch Dogs: Legion – $59.99

Wave Break – $29.99

West of Loathing – $10.99

Wolfenstein: Youngblood — $29.99

WWE Battlegrounds – $39.99







Компания Google открыла пользователям iOS и iPadOS доступ к своему игровому сервису Stadia. Это произошло примерно через год после его запуска.В Stadia доступны десятки топовых игр, в том числе мегапопулярная Cyberpunk 2077.Из-за ограничений со стороны Apple компания Google не смогла разместить в App Store полноценное мобильное приложение Stadia (как на Android ), пользоваться сервисом можно только в браузере. Для этого нужно перейти по адресу stadia.google.com Как отмечают российские пользователи, Stadia не работает в России напрямую, появляется сообщение Stadia isn't available yet in your country. Но есть обходной путь, позволяющий запускать игры: нужно установить приложение с VPN и выбрать в нём подключение с IP-адресом одной из стран, где Stadia доступен (например, США). Подмена IP-адреса требуется только для регистрации, запускать игры в дальнейшем можно без VPN.Stadia это облачный сервис с играми десктопного и консольного уровня. Игры в нём нужно покупать отдельно, и они довольно дорогие (например, Cyberpunk 2077 стоит $59.99). Подписчикам Stadia Pro некоторые игры доступно бесплатно или со скидками. Также есть эксклюзивы, доступные только в Stadia. Подписка Stadia Pro стоит $9.99 в месяц, первый пробный месяц бесплатно.Какие игры есть в Stadia: