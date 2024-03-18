Найден способ дополнительно экономить 5% на Ozon

Александр
Мы уже писали о нескольких способах, которые позволяют получать скидки и крупный кэшбэк на Ozon, а сейчас поделимся ещё одним лайфхаком. Он довольно очевидный, но покупатели редко пользуются им (очевидно, как раз из-за того, что он всегда перед глазами).

В карточках большинства товаров есть кнопка «Хочу скидку». Достаточно нажать на неё — и продавцу придёт уведомление о том, что кто-то заинтересовался покупкой в его магазине, но просит немного скинуть цену. Продавец может согласиться или отказаться по своему усмотрению. В первом случае вам придёт уведомление, и цена в каточке снизится лично для вас.



При нажатии на поле, где указано, что вы запросили скидку, можно выбрать её размер — 3% или 5%. В первом случае выше вероятность, что продавец согласится, а во втором экономия будет существеннее. Логичнее сначала попросить сбросить 5%, а если он откажется, попытаться ещё раз, указав 3%. Эту скидку можно дополнительно совмещать в другими акциями — например, снижением цены при оплате картой Ozon, получением бонусных баллов за отзывы и начислением кэшбэка от банка.



Будет одобрена скидка или нет, зависит исключительно от воли продавца. Если он решит, что ему выгоднее продать товар чуть дешевле и обрести нового покупателя, он согласится, а если товар и так стоит у него меньше, чем у других, он может отклонить предложение. В любом случае, если вы часто совершаете покупки на Ozon, не стесняйтесь пользоваться этим лайфхаком, ведь вы ничего не потеряете, кроме пары секунд своего времени, а выгода может оказаться вполне весомой.
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Комментарии

+587
Михаил
Почти всегда отказ приходит
Сегодня в 15:28
#
ierom
+89
ierom
Жал и не раз)) и как правило скидка приходит когда товара уже нет, а когда действие скидки заканчивается товар, о чудо, вновь появляется...))
Сегодня в 16:00
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Дмитрий Могучев
+234
Дмитрий Могучев
На кофе скидку запрашивал. Одобряли. Правда к этому моменту уже покупал без скидки т.к. забыл уже об этой скидке
Сегодня в 17:24
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