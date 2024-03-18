Найден способ дополнительно экономить 5% на Ozon

В карточках большинства товаров есть кнопка «Хочу скидку». Достаточно нажать на неё — и продавцу придёт уведомление о том, что кто-то заинтересовался покупкой в его магазине, но просит немного скинуть цену. Продавец может согласиться или отказаться по своему усмотрению. В первом случае вам придёт уведомление, и цена в каточке снизится лично для вас.
При нажатии на поле, где указано, что вы запросили скидку, можно выбрать её размер — 3% или 5%. В первом случае выше вероятность, что продавец согласится, а во втором экономия будет существеннее. Логичнее сначала попросить сбросить 5%, а если он откажется, попытаться ещё раз, указав 3%. Эту скидку можно дополнительно совмещать в другими акциями — например, снижением цены при оплате картой Ozon, получением бонусных баллов за отзывы и начислением кэшбэка от банка.
Будет одобрена скидка или нет, зависит исключительно от воли продавца. Если он решит, что ему выгоднее продать товар чуть дешевле и обрести нового покупателя, он согласится, а если товар и так стоит у него меньше, чем у других, он может отклонить предложение. В любом случае, если вы часто совершаете покупки на Ozon, не стесняйтесь пользоваться этим лайфхаком, ведь вы ничего не потеряете, кроме пары секунд своего времени, а выгода может оказаться вполне весомой.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым