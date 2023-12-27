Найден способ покупать товары на Ozon в два-три раза дешевле

Александр

OZON


Маркетплейсы конкурируют друг с другом изо всех сил — ценами, скидками, промо-акциями и программами лояльности. Даже если товар на разных площадках стоит одинаково, всё равно может быть выгоднее приобрести его в определённом месте, где есть дополнительное поощрение.

Мы нашли лайфхак, позволяющий экономить на покупках с Ozon, причём эта экономия будет максимально весомой в случае с недорогими товарами.

Известно, что Ozon начисляет бонусные баллы за отзывы. Обычно это 100-200 баллов (то есть рублей), а если вещь стоит примерно столько же или чуть больше, получится, что в итоге она достанется вам почти бесплатно, ведь начисленные баллы можно потратить на следующие покупки.

Как экономить?

Если ваc интересует определённый товар, вбейте его в поиск, отсортируйте результаты по цене (от низкой к высокой) и в поисковом фильтре выберите «Баллы за отзывы». Будут отсеяны все товары, за которые не начислятся баллы, а из оставшихся можно выбрать самый выгодный вариант. Например, вполне приличный зерновой кофе более чем с тысячей отзывов и средней оценкой около 5 баллов можно купить примерно по 100 рублей за 200-граммовую пачку. 



Продавцы сами выбирают, за какие товары начисляются баллы, поэтому вы можете добавить интересующий вас магазин в избранное и периодически следить за тем, какие товары у него становятся выгодными.

Не стоит злоупотреблять этим способом экономии, ведь Ozon может отследить, что вы покупаете только товары, за которые начисляют баллы, и аннулирует их или исключит вас из этой акции.

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Комментарии

tellurian
+4696
tellurian
Ну не почти бесплатно , а по выгодной цене.
Сегодня покупал товар. Следил за ним пару дней. Один и то же магазин делал цены выгоднее то на Яндексе, то на озоне.
В итоге на озоне сделал супер цену и я купил.
Рассрочка/сплит на озоне не выгодная, на ЯМ сплит выгоднее и интереснее.
час назад в 22:47
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+70
horizon
Спасибо за годный лайфхак 🤝
44 минуты назад
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+70
horizon
Я это проходил, покупал кофе табера, и тоже искал, оказалось на wildberries дешевле...
42 минуты назад
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