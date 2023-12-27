Найден способ покупать товары на Ozon в два-три раза дешевле

Маркетплейсы конкурируют друг с другом изо всех сил — ценами, скидками, промо-акциями и программами лояльности. Даже если товар на разных площадках стоит одинаково, всё равно может быть выгоднее приобрести его в определённом месте, где есть дополнительное поощрение.Мы нашли лайфхак, позволяющий экономить на покупках с Ozon, причём эта экономия будет максимально весомой в случае с недорогими товарами.Известно, что Ozon начисляет бонусные баллы за отзывы. Обычно это 100-200 баллов (то есть рублей), а если вещь стоит примерно столько же или чуть больше, получится, что в итоге она достанется вам почти бесплатно, ведь начисленные баллы можно потратить на следующие покупки.Как экономить?Если ваc интересует определённый товар, вбейте его в поиск, отсортируйте результаты по цене (от низкой к высокой) и в поисковом фильтре выберите «Баллы за отзывы». Будут отсеяны все товары, за которые не начислятся баллы, а из оставшихся можно выбрать самый выгодный вариант. Например, вполне приличный зерновой кофе более чем с тысячей отзывов и средней оценкой около 5 баллов можно купить примерно по 100 рублей за 200-граммовую пачку.Продавцы сами выбирают, за какие товары начисляются баллы, поэтому вы можете добавить интересующий вас магазин в избранное и периодически следить за тем, какие товары у него становятся выгодными.Не стоит злоупотреблять этим способом экономии, ведь Ozon может отследить, что вы покупаете только товары, за которые начисляют баллы, и аннулирует их или исключит вас из этой акции.