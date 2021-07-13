iOS 15


17 июня 2021 года Apple представила новую iOS 15. Со «сцены» — то есть, в записи — прозвучало не так уж много интересного. Однако в новой ОС для iPhone есть, на что посмотреть. на очередную интересную фишку обратил внимание ресурс MacRumors.

Оказывается, теперь скриншоты на iPhone можно «перетаскивать» сразу после их создания прямо в ту программу, где вы собираетесь их использовать. Ранее это выглядело так: вы делаете скриншот, он сохраняется в «Медиатеку» (приложение «Фото»), потом идете в нужное приложение и импортируете скриншот из «Медиатеки». Теперь всё стало гораздо проще и естесственнее.

Порядок действий:
  • сделайте снимок экрана, как обычно — двумя кнопками, нажатыми одновременно
  • когда в углу экрана появится эскиз скриншота, зажмите его пальцем, пока белая рамка вокруг него не исчезнет
  • удерживая скриншот пальцем, другой рукой сверните текущее приложение и откройте то, которое будет работать со снимком экрана (например, мессенджер)
  • перетащите скриншот в открывшееся приложение и отпустите.
Изложенный в тексте, этот алгоритм кажется сложным, однако, выработав привычку, использовать скриншоты таким образом гораздо проще и быстрее.

Отдельно отметим, что «перетаскивание» создает копию скриншота — это значит, что в «Медиатеку» он сохранится в любом случае.

Ранее мы рассказали, как пользоваться генератором 2FA-кодов в iOS 15. Он гораздо удобнее, чем сторонние приложения, вроде Google Authenticator. 



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Источник:

MacRumors MacRumors

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