Заметки и напоминания, оформленные в iOS 15, iPadOS 15 или macOS Monterey, могут не открыться на более ранних версиях ОС. На этот факт обратил внимание ресурс 9to5Mac.
7 июня 2021 года Apple представила миру свои новые ОС. Заметных изменений в них оказалось немного, но разработчики продолжают находить «сюрпризы», тестируя их бета-сборки. Например, стало известно, что определенные заметки и напоминания, созданные или отредактированные на устройстве под управлением iOS 15, iPadOS 15 или macOS Monterey, могут не поддерживаться в более ранних ОС. При попытке просмотреть данные устройство покажет предупреждение и откажется открыть их.
Скорее всего, несовместимость возникает в тех заметках, которые используют новые функции. Например, в iOS 15 появилась возможность упоминать отдельных людей в общих заметках при помощи значка @. Кроме того, с осени 2021 года «Заметки» в iOS, iPadOS и macOS начнут понимать тэги, благорадя чему ориентироваться в них станет намного проще. Однако, используя эти функции уже сейчас, можно столкнуться с проблемой при откате — или даже просто на своем втором устройстве, если оно не обновлено.
Судя по предупреждению системы, возникающему при попытке открыть «несовместимую» заметку, Apple постаралась решить эту проблему в iOS 14.5, iPadOS 14.5 и macOS Big Sur 11.3 или новее. Сами по себе эти ОС не позволяют добавлять упоминания или теги в «Заметки», но похоже, что они их корректно отображают. Это логичный шаг в пользу тех пользователей, чьи устройства не получат апдейта.
Вариантов избежать несовместимости может быть несколько:
- Не устанавливайте бета-версий iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey на свои устройства;
- Если обновили одно устройство — обновите и все остальные, хотя бы до iOS 14.5, iPadOS 14.5 или macOS 11.3;
- Не используйте новые возможности «Заметок» ни на новой, ни на старой ОС.
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