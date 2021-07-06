iOS 15


Заметки и напоминания, оформленные в iOS 15, iPadOS 15 или macOS Monterey, могут не открыться на более ранних версиях ОС. На этот факт обратил внимание ресурс 9to5Mac.

7 июня 2021 года Apple представила миру свои новые ОС. Заметных изменений в них оказалось немного, но разработчики продолжают находить «сюрпризы», тестируя их бета-сборки. Например, стало известно, что определенные заметки и напоминания, созданные или отредактированные на устройстве под управлением iOS 15, iPadOS 15 или macOS Monterey, могут не поддерживаться в более ранних ОС. При попытке просмотреть данные устройство покажет предупреждение и откажется открыть их. 

iOS 15

Скорее всего, несовместимость возникает в тех заметках, которые используют новые функции. Например, в iOS 15 появилась возможность упоминать отдельных людей в общих заметках при помощи значка @. Кроме того, с осени 2021 года «Заметки» в iOS, iPadOS и macOS начнут понимать тэги, благорадя чему ориентироваться в них станет намного проще. Однако, используя эти функции уже сейчас, можно столкнуться с проблемой при откате — или даже просто на своем втором устройстве, если оно не обновлено.

Судя по предупреждению системы, возникающему при попытке открыть «несовместимую» заметку, Apple постаралась решить эту проблему в iOS 14.5, iPadOS 14.5 и macOS Big Sur 11.3 или новее. Сами по себе эти ОС не позволяют добавлять упоминания или теги в «Заметки», но похоже, что они их корректно отображают. Это логичный шаг в пользу тех пользователей, чьи устройства не получат апдейта.

Вариантов избежать несовместимости может быть несколько:
  • Не устанавливайте бета-версий iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey на свои устройства;
  • Если обновили одно устройство — обновите и все остальные, хотя бы до iOS 14.5, iPadOS 14.5 или macOS 11.3;
  • Не используйте новые возможности «Заметок» ни на новой, ни на старой ОС. 
Ранее мы рассказали, как откатиться с бета-версий iOS 15 и iPadOS 15 на стабильные iOS/iPadOS 14. 



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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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