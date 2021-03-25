Почта России

Отправлять посылки «Почтой России» теперь можно бесплатно. Это нововведение будет полезно тем, кто продаёт товары на интернет-барахолках — теперь можно быть уверенным, что деньги за доставку не пропадут, если получатель откажется от получения товара.

Оформить отправку посылки с оплатой получателем можно только в приложении «Почты России» для Android.

 — Обновите приложение до самой свежей версии
 — Начните оформлять отправку посылки с указанием адреса и веса
 — На этапе оплаты нажмите «Отправить ссылку»
 — Скопируйте ссылку и отправьте её получателю по электронной почте, SMS или в мессенджер
 — Дождитесь оплаты
 — Отнесите посылку в почтовое отделение и отправьте её

«Заранее оплаченная доставка гарантирует отправителю заинтересованность в товаре, а получателю — то, что посылка точно будет отправлена. Покупателю не придётся переводить деньги за доставку на карту, что снизит риски мошенничества. Мы рассчитываем, что услуга будет стимулировать сегмент частных отправлений — один из важнейших для Почты России», — прокомментировал запуск нововведения Артём Степин, директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России».

Получателю для оплаты пересылки тоже требуется новейшая версия приложения «Почты России» для Android. Если посылка не будет отправлена в течение 72 часов после оплаты или вес отправления окажется меньше заявленного, деньги вернутся на карту. Если вес окажется больше — с карты будут автоматически списаны недостающие средства. Если посылка отправлена с наложенным платежом, при получении нужно будет заплатить указанную сумму.


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Почта России Почта России

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