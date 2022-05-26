Превращаем Android в Windows-смартфон

Вы поклонник Windows их хотите, чтобы именно эта система была на вашем смартфоне? Мы расскажем, как это сделать. Все, от дизайна до функциональных приложений от Microsoft.
Одно из преимуществ Android-системы — ее гибкая настройка. Благодаря открытому исходному коду, пользователь может менять все, от внешнего вида, до нужного набора функций своего смартфона. Мы расскажем, как преобразить ваше устройство с помощью официальных приложений, если вы привыкли пользоваться службами от Microsoft.
Заменяем приложения Google на альтернативы от MicrosoftMicrosoft представляет множество решений для тех, кто привык пользоваться системой Windows. Все они являются бесплатными и находятся в открытом доступе.
Используем средство запуска от Microsoft
Microsoft Launcher станет отличной заменой вашей стоковой оболочке. Гибкость его настройки превосходит большинство лончеров других компаний. Виджеты смотрятся гармонично и позволят вывести на главный экран быстрый доступ к важным приложениям.
Скачать: Microsoft Launcher
Ввод с помощью клавиатуры Microsoft Swift Key
Microsoft SwiftKey — удобная и многофункциональная клавиатура. Некоторые производители, такие как Honor, даже использовали ее в своих оболочках. Клавиатура имеет множество разнообразных тем, поддерживает ввод жестами и голосом. Отличная замена клавиатуре от Google.
Скачать: Microsoft SwiftKey
Ставим электронную почту Outlook
Если вы и раньше пользовались этой почтой, то выбор очевиден. Но даже сторонники Gmail могут попробовать вариант от Microsoft. Outlook позволяет привязать к себе учетную запись Google и оставаться на связи с прежними контактами. Кроме того почта хорошо защищена от спама, имеет удобный календарь событий, а отправленные сообщения приходят быстрее, чем у многих аналогов.
Скачать: Microsoft Outlook
Используем браузер Microsoft Edge
Co времен Internet Explorer многое поменялось. Microsoft знатно прокачала свой браузер и теперь Edge стал хорошей заменой прожорливому Google Chrome. К тому же он разработан на базе Chromium, что позволяет использовать привычные расширения из Chrome. Несомненным плюсом станет встроенный блокировщик рекламы.
Скачать: Microsoft Edge
Пользуемся поисковиком Microsoft Bing
По умолчанию система Android пользуется поисковиком Google. Но если мы хотим, чтобы все было аутентично — ставим Bing. Его можно использовать в качестве виджета с главного экрана. Поисковик поддерживает мультимедийный поиск, например: по картинкам. Если вы привыкли пользоваться этим поиском на своем ПК, то к Google вы уже вряд ли вернетесь.
Скачать: Microsoft Bing
Дополнительные приложения от Microsoft, которые не будут лишнимиЕще пару штрихов и Windows-смартфон готов. Эти приложения не являются обязательными. Все зависит от того какими сервисами вы пользуетесь. Но никогда не поздно попробовать что-то новенькое.
Открываем доступ к ПК на Windows
Приложение позволяет синхронизировать ваш смартфон и ПК на Windows. Получайте уведомления, совершайте звонки, отправляйте сообщения, музыку или фото со смартфона или ПК. Попробуйте, это очень удобная функция.
Скачать: Link to Windows
Оставайтесь на связи в Skype
Одно из лучших приложений для аудио и видео связи не нуждается в представлении. Skype также поддерживает обмен текстовыми сообщениями, групповые звонки и передачу файлов.
Скачать: Skype
Используем облачное хранилище OneDrive
OneDrive — достойное облачное хранилище от Microsoft на замену Google Диска или DropBox. Изначально дается 5 Гб хранилища — это бесплатно. Если вам мало, при покупке подписки Office 365 объем увеличится до 1 Тб.
Скачать: Microsoft OneDrive
Пользуйтесь органайзером To Do
Microsoft To Do позволяет записывать важные дела, заметки, напоминать об истекающих сроках. В общем простой и удобный органайзер который станет хорошим дополнение к Outlook.
Скачать: Microsoft To Do
Работайте на ходу с Microsoft Office
Microsoft Office — один из самых мощных наборов для просмотра документов для Android. Приложение включает в себя редактор документов, просмотр презентаций, работу с таблицами и облачное хранилище. Дополнительные инструменты позволят преобразовать фото в текст при помощи сканера и конвертера. Отличная замена Google Документам.
Скачать: Microsoft Office
В процессе установки приложений может понадобиться изменение значения по умолчанию. Это требуется для того, чтобы после перезагрузки или выключении смартфона, приложения автоматически начинали работу. В любом случае этот параметр всегда можно отключить в меню настроек вашего устройства.