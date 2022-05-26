Превращаем Android в Windows-смартфон

Заменяем приложения Google на альтернативы от Microsoft

Дополнительные приложения от Microsoft, которые не будут лишними

Вы поклонник Windows их хотите, чтобы именно эта система была на вашем смартфоне? Мы расскажем, как это сделать. Все, от дизайна до функциональных приложений от Microsoft.Одно из преимуществ Android-системы — ее гибкая настройка. Благодаря открытому исходному коду, пользователь может менять все, от внешнего вида, до нужного набора функций своего смартфона. Мы расскажем, как преобразить ваше устройство с помощью официальных приложений, если вы привыкли пользоваться службами от Microsoft.Microsoft представляет множество решений для тех, кто привык пользоваться системой Windows. Все они являются бесплатными и находятся в открытом доступе.Microsoft Launcher станет отличной заменой вашей стоковой оболочке. Гибкость его настройки превосходит большинство лончеров других компаний. Виджеты смотрятся гармонично и позволят вывести на главный экран быстрый доступ к важным приложениям.Microsoft SwiftKey — удобная и многофункциональная клавиатура. Некоторые производители, такие как Honor, даже использовали ее в своих оболочках. Клавиатура имеет множество разнообразных тем, поддерживает ввод жестами и голосом. Отличная замена клавиатуре от Google.Если вы и раньше пользовались этой почтой, то выбор очевиден. Но даже сторонники Gmail могут попробовать вариант от Microsoft. Outlook позволяет привязать к себе учетную запись Google и оставаться на связи с прежними контактами. Кроме того почта хорошо защищена от спама, имеет удобный календарь событий, а отправленные сообщения приходят быстрее, чем у многих аналогов.Co времен Internet Explorer многое поменялось. Microsoft знатно прокачала свой браузер и теперь Edge стал хорошей заменой прожорливому Google Chrome. К тому же он разработан на базе Chromium, что позволяет использовать привычные расширения из Chrome. Несомненным плюсом станет встроенный блокировщик рекламы.По умолчанию система Android пользуется поисковиком Google. Но если мы хотим, чтобы все было аутентично — ставим Bing. Его можно использовать в качестве виджета с главного экрана. Поисковик поддерживает мультимедийный поиск, например: по картинкам. Если вы привыкли пользоваться этим поиском на своем ПК, то к Google вы уже вряд ли вернетесь.Еще пару штрихов и Windows-смартфон готов. Эти приложения не являются обязательными. Все зависит от того какими сервисами вы пользуетесь. Но никогда не поздно попробовать что-то новенькое.Приложение позволяет синхронизировать ваш смартфон и ПК на Windows. Получайте уведомления, совершайте звонки, отправляйте сообщения, музыку или фото со смартфона или ПК. Попробуйте, это очень удобная функция.Одно из лучших приложений для аудио и видео связи не нуждается в представлении. Skype также поддерживает обмен текстовыми сообщениями, групповые звонки и передачу файлов.OneDrive — достойное облачное хранилище от Microsoft на замену Google Диска или DropBox. Изначально дается 5 Гб хранилища — это бесплатно. Если вам мало, при покупке подписки Office 365 объем увеличится до 1 Тб.Microsoft To Do позволяет записывать важные дела, заметки, напоминать об истекающих сроках. В общем простой и удобный органайзер который станет хорошим дополнение к Outlook.Microsoft Office — один из самых мощных наборов для просмотра документов для Android. Приложение включает в себя редактор документов, просмотр презентаций, работу с таблицами и облачное хранилище. Дополнительные инструменты позволят преобразовать фото в текст при помощи сканера и конвертера. Отличная замена Google Документам.В процессе установки приложений может понадобиться изменение значения по умолчанию. Это требуется для того, чтобы после перезагрузки или выключении смартфона, приложения автоматически начинали работу. В любом случае этот параметр всегда можно отключить в меню настроек вашего устройства.