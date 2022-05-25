Как заблокировать или разблокировать установку обновлений Windows в пару кликов

Windows 10 и Windows 11 не позволяют отключить скачивание и установку обновлений через простой пользовательский интерфейс. Это можно сделать относительно сложными манипуляциями (внесение изменений в реестр и системные утилиты, запуск команд через командную строку и т. п.) или намного проще — с помощью бесплатной программы.
Программа Windows Update Blocker позволяет всего в пару кликов заблокировать проверку обновлений Windows или разблокировать её обратно. При желании можно запретить операционной системе вносить изменения в работу служб, ответственных за обновления.
Скачайте Windows Update Blocker
и распакуйте архив в какую-нибудь папку (например, Program Files). Запустите файл Wub.exe или Wub_x64.exe. Можете изменить язык интерфейса (поддерживается в том числе русский язык).
Выберите опцию «Отключить обновления», если они вам не нужны. Значок статуса сменится на красный щит с крестом. Также доступна опция «Включить обновления», когда они включены — щит становится зелёным с галочкой.
Для более надёжной защиты от принудительного включения обновлений поставьте галочку у опции «Защита настроек служб», откройте «Меню» > «Параметры списка служб» и убедитесь, что службы, которые отвечают за обновление, отключены и не запускаются автоматически.