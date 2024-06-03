Стоит ли переходить с Windows 10 на 11, как это сделать, и что будет, если остаться на старой ОС?

В октябре следующего года компания Microsoft прекратит поддержку Windows 10, даже несмотря на то, что эта ОС всё ещё намного популярнее, чем Windows 11. Нет, к счастью, компьютеры не перестанут включаться и работать, просто на них больше не будут приходить накопительный обновления, в том числе закрывающие уязвимости (за исключением разве что особо опасных «дыр»). Это значит, что ПК станут более уязвимы перед хакерскими атаками и любой выход в интернет будет сопровождаться риском подхватить вирус или стать жертвой незаметного внедрения вредоноса в систему. Последствия взлома могут быть самыми печальными: перехват логинов и паролей, увод аккаунтов в соцсетях, кража фотографий, видео и документов, получение доступа к банковским кабинетам и перевод денег в неизвестном направлении.
Оставаться на Windows 10 не только опасно, но в большинстве случаев ещё и нецелесообразно. В новой ОС работает почти весь софт, совместимый со старой версией Windows, относительно свежая периферия, выпущенная за последнее десятилетие, она выглядит примерно так же, то есть не придётся переучиваться и привыкать к новому интерфейсу, а обновления прилетают регулярно, иногда даже слишком часто — по несколько раз на дню.
К счастью, компания Microsoft облегчила переход на Windows 11 как только могла и даже не берёт с пользователей старых версий своей ОС денег за обновление. Если у вас компьютер с Windows 10, наверняка вы много раз видели всплывающее окно с предложением обновиться. Достаточно следовать инструкции, которая появится, если согласиться с этим предложением, и ОС, скорее всего, будет беспроблемно обновлена. Не стоит бояться потери файлов, программ и настроек — всё это сохранится в процессе апдейта, хотя всё же будет разумно сохранить бэкап ценных данных (например, в облако или на внешний накопитель).
Чтобы не ждать появления окна с предложением апдейта, можно cкачать утилиту PC Health Check. Запустите её, она проверит совместимость вашего компьютера с Windows 11, и если он совместим — скачает инсталлятор, с помощью которого можно будет обновить ОС с сохранением прежней лицензии. Windows 11 предъявляет определённые требования к компьютеру (более или менее новый процессор, поддержка технологий шифрования TPM 2.0 и т. п.) На старых устройствах чего-нибудь из этого может не оказаться, и в установке Windows 11 с помощью официальной утилиты будет отказано. В этом случае можно скачать образ Windows 11 с официального сайта и установить ОС используя одну из неофициальных утилит, которые позволяют избежать проверку совместимости (например, Rufus).
Стоит иметь в виду, что у компьютеров и ноутбуков настолько разнообразная начинка, что какой-нибудь из компонентов может оказаться несовместим с Windows 11 из-за давно не обновлявшихся драйверов. По возможности есть смысл проапгрейдить компьютер, заменив устаревшие компоненты более новыми, но это справедливо только в случае с десктопными компьютерами, а у ноутбуков, как правило, отсутствует возможность апгрейда. Если вариант покупки нового устройства вам не подходит, остаётся только опция отката обратно к Windows 10. Возможно, получится сделать это через системное приложение «Параметры», а если нет — придётся ставить Windows 10 с нуля и заново настраивать компьютер. Чтобы не попадать в такую ситуацию, логично заранее зайти в поисковик и поискать информацию о том, совместимо ли ваше устройство с Windows 11, и не возникают ли сложности с драйверами.
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