Разработчики обновили джейлбрейк-утилиту Unc0ver до версии 4.2. Раньше с её помощью можно было взламывать iPhone XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro и 11 Pro Max, работающие на iOS с версии 13 по 13.3, а теперь появилась поддержка старых смартфонов с обновлённой операционной системой.
Джейлбрейк стал максимально универсальным. Unc0ver 4.2 поддерживает взлом смартфонов Apple с процессорами от A8 до A13. Требования к версии iOS — от 11 до 13.3 включительно.
Поддерживаемые модели:
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
С обновлением до версии 4.1 Unc0ver был значительно увеличен шанс успешного джейлбрейка — до 99%.
Утилита Unc0ver совместима с Checkra1n. Это означает, что вы можете перейти с Checkra1n на Unc0ver, и все ваши твики останутся и сохранят работоспособность. Вы также можете переключиться с Unc0ver на Checkra1n, но в этом случае хотя твики и сохранятся, вам придётся вручную устанавливать Cydia Substrate из Cydia, чтобы сохранить их работоспособность. Также стоить иметь в виду, что в том случае, если вы используете Apple Watch, вам придётся заново синхронизировать часы со смартфоном после джейлбрейка. Этот процесс занимает несколько секунд. Преимущество Unc0ver перед Checkra1n заключается в том, что для повторного джейлбрейка не требуется доступ к компьютеру. В остальном переключаться с Checkra1n на Unc0ver не имеет смысла.
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Всё бы ничего, но начался жор батареи, за 7 часов ожидания ушло 6% заряда. С Checkra1n за это же время уходил 1%.
Видимо придётся вернуться на Checkra1n.
Запись разговоров
Вибро при понятии трубки абонентом
Заряд в челке показывает %
Поиск Т9 по контактам
Иконки аппов с уведомл в челке
Сохраняет удаленные собеседником сообщ в ватсапе
Взлом некоторых аппов