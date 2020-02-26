Unc0ver

Разработчики обновили джейлбрейк-утилиту Unc0ver до версии 4.2. Раньше с её помощью можно было взламывать iPhone XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro и 11 Pro Max, работающие на iOS с версии 13 по 13.3, а теперь появилась поддержка старых смартфонов с обновлённой операционной системой.

Джейлбрейк стал максимально универсальным. Unc0ver 4.2 поддерживает взлом смартфонов Apple с процессорами от A8 до A13. Требования к версии iOS — от 11 до 13.3 включительно.

Поддерживаемые модели:
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone SE
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone X
  • iPhone XR
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
О том, как сделать джейлбрейк с помощью Unc0ver, вы можете узнать из этой статьи. А здесь вы можете найти подборки твиков, которые можно добавить взломанным смартфонам.

С обновлением до версии 4.1 Unc0ver был значительно увеличен шанс успешного джейлбрейка — до 99%.

Утилита Unc0ver совместима с Checkra1n. Это означает, что вы можете перейти с Checkra1n на Unc0ver, и все ваши твики останутся и сохранят работоспособность. Вы также можете переключиться с Unc0ver на Checkra1n, но в этом случае хотя твики и сохранятся, вам придётся вручную устанавливать Cydia Substrate из Cydia, чтобы сохранить их работоспособность. Также стоить иметь в виду, что в том случае, если вы используете Apple Watch, вам придётся заново синхронизировать часы со смартфоном после джейлбрейка. Этот процесс занимает несколько секунд. Преимущество Unc0ver перед Checkra1n заключается в том, что для повторного джейлбрейка не требуется доступ к компьютеру. В остальном переключаться с Checkra1n на Unc0ver не имеет смысла.


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