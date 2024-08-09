Hamster Kombat: ежедневный шифр, комбо и прохождение мини-игры в хомяке 9 августа

Александр


Hamster Kombat — одна из самых популярных тапалок в Telegram. Тапанье по хомяку в ней приносит какое-то количество монет, но гораздо больше можно получать в виде пассивного заработка и выполняя различные задания, которые меняются каждый день.

Вот какие задания в Hamster Kombat доступны сегодня:

Ежедневный шифр

C: — • — •
R: • — •
Y: —  • — —
P: • —  —  •
T: —
O: — — —

• это быстрое нажатие, а — это долгое нажатие на экран. Между набором букв надо делать паузу примерно 2 секунды.

Комбо

— Shit coins (раздел Markets)
— USDT on TON (раздел Specials)
— University Hamster (раздел Specials)

Мини-игра


Подробный обзор Hamster Kombat можно прочитать на нашем сайте, тут мы рассказали, кто получит криптовалютные токены в качестве награды, а если вы ещё не играете, то за регистрацию в игре по этой ссылке можно получить приветственные монеты для лёгкого старта.

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