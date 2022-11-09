В Telegram теперь можно заработать на продаже своих ников





Площадка Fragment позволила пользователям Telegram выставлять на аукцион свои юзернеймы (они же имена пользователей, ники или никнеймы), а также имена каналов и групп. Ранее стартовал аукцион с продажей юзернеймов, зарезервированных администрацией Telegram специально для этой цели.



Создать юзернейм можно через настройки Telegram. На основе юзернеймов генерируется адрес, по которому с вами можно связаться, причём сразу двух видов: t.me/username и username.t.me. То же самое касается каналов и групп. Задача в том, чтобы найти такой юзернейм или адрес, который ещё не занят и будет достаточно привлекательным, чтобы его захотели приобрести. Как только вы продадите юзернейм, вы можете занять себе другой. Если это имя уже используется, занять его не получится, можно будет только купить (напрямую у владельца или попросив выставить его на аукцион). Занимать адреса каналов и групп можно в любом количестве.



Как продать юзернейм:





Зайдите на сайт Fragment, нажмите на Connect Telegram и авторизуйтесь через Telegram

и авторизуйтесь через Telegram Установите на смартфон приложение Tonkeeper и создайте кошелёк для хранения криптовалюты Toincoin (если у вас его ещё нет)

Откройте на сайте Fragment свой аккаунт, нажмите My usernames и выберите Non-Collectible Usernames — здесь показаны все ваши юзернеймы (вашего профиля и открытых вами каналов и групп)

и выберите — здесь показаны все ваши юзернеймы (вашего профиля и открытых вами каналов и групп) Выберите юзернейм, который вы хотите выставить на продажу и нажмите Place on Auction

Вас перекинет в бот Fragment Auction Alerts. Прочитайте условия и, если вы согласны с ними, нажмите «Подтвердить» . Пройдите аутентификацию для подтверждения действия

. Пройдите аутентификацию для подтверждения действия На сайте Fragment в окне Auction Your Username сделайте первую ставку для своего юзернейма (не менее 10 Toncoin)

Если кто-то сделает ставку выше вашей, вам вернётся ваша ставка и 95% от максимальной ставки другого пользователя, а если желающих купить ваш юзернейм не найдётся, вам вернут вашу ставку за вычетом 5% и дополнительной комиссии в размере 5 Toncoin.