Несколько дней назад инсайдерская версия Windows 10 с помощью патча KB5035941 обновилась до сборки 19045.4235. Удивительно, но Microsoft не только продолжает выпускать небольшие апдейты для этой ОС, но и добавляет ей новые возможности.
Самым заметным нововведением стали виджеты для экрана блокировки. Когда компьютер заблокирован, он может показывать что-нибудь полезное помимо времени и даты — например, информацию о погоде, биржевую сводку, обстановку на дорогах и результаты спортивных матчей. По умолчанию эта возможность скрыта, но её можно включить с помощью утилиты ViveTool.
Скачайте архив с ViveTool на компьютер и распакуйте его куда-нибудь (например, прямо на диск C). Нажмите на кнопку поиска в меню «Пуск» или на панели задач, напишите cmd, нажмите правой кнопкой мыши на найденную утилиту и выберите опцию запуска с правами администратора. Впишите команду cd /d C:\ViVeTool и нажмите Enter, чтобы командная строка смогла работать с нужной утилитой. Используйте команду vivetool /enable /id: 48801541 для активации новой возможности.
Если вы увидите сообщение Successfully set feature configuration, это значит, что всё получилось, можно перейти в «Параметры» открыть настройки экрана блокировки и добавлять виджеты. Если они не оправдают ваших ожиданий, их можно отключить по той же инструкции, запустив команду vivetool /disable /id: 48801541.
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