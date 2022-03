Жителей России и Беларуси отключили от Pokemon Go. Как продолжить играть, несмотря на запрет?

Сегодня утром российские и белорусские игроки в Pokemon Go увидели неприятную картину — с карты пропали все покестопы, арены и покемоны. Невозможно собирать предметы, зарабатывать монеты, участвовать в рейдах, занимать арены, выбивая оттуда других игроков, меняться покемонами с игроками, а главное — теперь нельзя ловить покемонов.



Осталась лишь небольшая часть игровой механики — можно отправлять и принимать подарки, участвовать в PVP-боях, совершать покупки в магазине, а также управлять предметами и покемонами (например, удалять их, эволюционировать, прокачивать и менять им атаки), но смысла в этих действиях теперь немного. Ситуацию усугубляет то, что на ближайших выходных в Pokemon Go проходит очередной «день сообщества», на котором можно будет массово ловить покемона Sandshrew с его редкой шайни-версией, а затем проэволюционировать лучшие экземпляры, получив эксклюзивную атаку, недоступную в другие дни.



Американская компания Niantic (которой принадлежит Pokemon Go) тем самым присоединилась к санкциям против России и Беларуси. Игроки составили обращение, в которой просят её вернуть игру, указывая, что блокировка подрывает декларируемый ею принцип объединения людей.







Меры отстранения россиян и белорусов от Pokemon Go можно считать даже мягкими, поскольку разработчик лишь ограничил некоторые возможности игры, хотя мог бы полностью закрыть к ней доступ или даже удалить аккаунты вместе со всеми накопленными достижениями. Как выяснили пользователи, Niantic заблокировала появление покестопов, арен и покемонов по ячейкам карты, из-за чего пострадали в том числе игроки, живущие рядом с Россией и Беларусью.



Как продолжить играть в Pokemon Go?



Включение VPN не спасает — игроки по-прежнему видят перед собой пустынное «поле». Для участия в удалённых рейдах можно воспользоваться приложением Pokeraid (доступно на Android и iOS) или чатами и ботами в Telegram, где игроки организуют такие рейды. Правда, не исключено что игрокам в России и Беларуси не смогут приходить приглашения присоединиться к рейду, поскольку такая возможность тоже может быть ограничена в игре.



Чуть ли не единственный вариант продолжить играть (если не принимать во внимание фактическую смену местоположения) — установка виртуального джойстика с подменой GPS-координат. Среди игроков в Pokemon Go это называется «вертолётством» и всегда воспринималось негативно. Правила Pokemon Go относят такие действия к читерству и грозят сначала мягким баном (при котором временно нельзя ловить покемонов), а затем полной блокировкой аккаунта. Теперь отношение к «вертолётам» в сообществе игроков наверняка станет более спокойным, тем более, что в VK-пабликах и Telegram-каналах, посвящённых этой игре, уже начали появляться подробные инструкции по установке и использованию утилит для скрытой подмены GPS-координат (например, вот). Благодаря такой подмене можно виртуально переместиться в любую страну, где игра Pokemon Go не ограничена, и можно играть так же, как раньше.



Тем, кто не приемлет нечестную игру ни в каком виде, можно порекомендовать другую игру Niantic со схожей механикой — Ingress, она менее популярна, более сложная и пока не ограничена.



Игра Pokemon Go была выпущена в 2016 году и с тех пор стабильно занимает верхние места в рейтингах мобильных игр с самой большой выручкой.