

Два крупнейших сервиса по поиску жилья в аренду — Booking и Airbnb — объявили, что перестают работать на территории России. Об этом сообщают несколько зарубежных СМИ со ссылкой на представителей сервисов.



Прекращение работы в РФ обоих этих ресурсов означает следующее: больше невозможно найти и забронировать жилье ни в одном населенном пункте России. Изначально Booling показывал список отелей и гостиниц, но после выбора дат заезда писал, что найдено 0 вариантов жилья. Впоследствии представитель компании заявил следующее:



«Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране»



Что касается Airbnb, то он объявил об уходе из России еще вчера. Никаких подробностей гендиректор сервиса не сообщил, он просто выложил короткое оповещение в свой Twitter. Известно, что оба ресурса перестали работать и на территории Беларуси.

Судя по всему, сервис уходит не из-за санкций, а по причине осложнения обстановки.





