Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что нужно срочно увеличить объем добычи нефти и газа. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Маск известен своими саркастичными и пафосными постами в Twitter, которые зачастую наводят шумиху и заставляют волноваться курсы криптовалют. На этот раз известный сторонник электрических автомобилей и владелец компании, производящей электрокары, написал следующее:
«Неприятно это говорить, но нам нужно немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер.
Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately.— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022
Extraordinary times demand extraordinary measures.
Спустя несколько минут Илон пояснил свои слова. Он говорит, что такие решения негативно повлияют на Tesla и развитие экологичных энергоносителей в целом, но сейчас, ради устойчивости энергетики после отказа от российского газа и нефти, необходимо увеличить собственную добычу. Скорее всего, он имеет в виду зависимость большей части мира от российских полезных ископаемых. Сейчас цены на газ в странах Евросоюза резко выросли.
К слову, добыча газа и нефти играет не последнюю роль и для самого Маска. Его компания SpaceX регулярно запускает космические корабли, и их двигатели работают отнюдь не на электричестве. Скорее всего, общее подорожание газа и нефти скажется и на расходах SpaceX.
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Прошла неделя-посморите что с ценами в Германии по поводу сырья. То же самое ожидает и Корею, Прибалтку. Я не злорадствую.