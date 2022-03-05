

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что нужно срочно увеличить объем добычи нефти и газа. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.



Маск известен своими саркастичными и пафосными постами в Twitter, которые зачастую наводят шумиху и заставляют волноваться курсы криптовалют. На этот раз известный сторонник электрических автомобилей и владелец компании, производящей электрокары, написал следующее:



«Неприятно это говорить, но нам нужно немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер.

Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately.



Extraordinary times demand extraordinary measures. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022



Спустя несколько минут Илон пояснил свои слова. Он говорит, что такие решения негативно повлияют на Tesla и развитие экологичных энергоносителей в целом, но сейчас, ради устойчивости энергетики после отказа от российского газа и нефти, необходимо увеличить собственную добычу. Скорее всего, он имеет в виду зависимость большей части мира от российских полезных ископаемых. Сейчас цены на газ в странах Евросоюза резко выросли.



К слову, добыча газа и нефти играет не последнюю роль и для самого Маска. Его компания SpaceX регулярно запускает космические корабли, и их двигатели работают отнюдь не на электричестве. Скорее всего, общее подорожание газа и нефти скажется и на расходах SpaceX. Спустя несколько минут Илон пояснил свои слова. Он говорит, что такие решения негативно повлияют на Tesla и развитие экологичных энергоносителей в целом, но сейчас, ради устойчивости энергетики после отказа от российского газа и нефти, необходимо увеличить собственную добычу. Скорее всего, он имеет в виду зависимость большей части мира от российских полезных ископаемых. Сейчас цены на газ в странах Евросоюза резко выросли.К слову, добыча газа и нефти играет не последнюю роль и для самого Маска. Его компания SpaceX регулярно запускает космические корабли, и их двигатели работают отнюдь не на электричестве. Скорее всего, общее подорожание газа и нефти скажется и на расходах SpaceX.





