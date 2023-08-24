iPhone 15 получит удлиненный кабель, но вы не будете ему рады

Компания Apple может положить в комплект к будущим iPhone 15 кабель с урезанными возможностями. Об этом пишет 9to5Mac.
Ранее мы сообщали, что последние инсайды указывают на более длинный кабель USB-С в комплекте со всей линейкой iPhone 15. Это отличная новость, так как кабеля много не бывает, но теперь появились новые подробности, и они не радуют.
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Согласно источнику, инсайдер Маджин Бу опубликовал сведения о комплектном кабеле iPhone 15. Он уверен, что провод будет поддерживать только USB 2.0, тогда как порт USB-С в новых айфонах получит поддержку гораздо более быстрого Thunderbolt — как минимум, в Pro-версиях.
Эту версию косвенно подтверждает информация, что кабель не будет сертифицирован MFi. Похоже, Apple теряет один способ заработка и хочет компенсировать его другим — заставить всех, кому требуется приемлемая скорость передачи данных, прийти к ней и купить оригинальный кабель USB-С Thunderbolt.
Ранее я рассказал, почему порт USB-С — это не панацея от всех проблем, и какие проблемы он создает пользователям.
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