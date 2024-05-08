Клиент «Тинькофф» получил 68 тысяч евро из-за ошибки. Верховный суд разобрался, законно ли это

Весной 2022 года несколько клиентов «Тинькофф» специально меняли валюту в приложении банка, чтобы заработать на разнице курсов. Банку это не понравилось, он пересчитал комиссию за операции с выгодой для себя, загнал этих клиентов в минус и заблокировал их счета, после чего некоторые из них решили судиться.
Суды идут уже третий год, и первый из десятка подобных исков дошёл до Верховного суда. Позиция клиентов такова, что обменный курс был выставлен банком, никаких лимитов не было, и они ничего не нарушали, когда меняли одну валюту на другую, а потом обратно, и так несколько раз. Юристы «Тинькофф» указывали на то, что клиенты злоупотребили правом — воспользовались краткосрочной технической ошибкой, в результате чего получили неосновательное обогащение, которое подлежит возврату на основании Гражданского кодекса.
Один из таких клиентов, «нажившихся» на ошибке — Илья Филимонов, получивший на конвертации валют доход в размере 68,8 тысячи евро (около 6,8 млн рублей по текущему курсу). Он проиграл дело в первой инстанции, после чего апелляционный, а затем и кассационный суды поддержали изначальное решение. Несколько месяцев назад он подал жалобу в Верховный суд, и тот отменил акты нижестоящих судов, направив дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции.
Что указано в решении Верховного суда:
«Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента, устанавливать другие ограничения права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Курсы валют, которыми пользовался Филимонов, банк самостоятельно разместил в открытом доступе, и в те даты истец не мог приобрести валюту по иному курсу. Невыгодность сделок для банка не лишает клиента права их совершать».
Суд также указал, что «Тинькофф» не доказал наличие технического сбоя, а лишь заявил, что действия сотрудников банка были ошибочными, но при этом непонятно, как клиент мог распознать ошибку и на основании чего банк мог бы отказать ему в обмене валюты по тому курсу, который сам же установил. Финальная точка в этом деле ещё не поставлена, но гражданская коллегия Верховного суда не увидела оснований для списания денежных средств со счёта клиента и блокировки его счёта — это должен будет учесть суд первой инстанции на новом рассмотрении дела.
Суды, рассматривающие аналогичные иски от других истцов, могут учесть позицию Верховного суда при вынесении решений. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты выразили опасение, что создан опасный прецедент, который подтолкнёт клиентов банков к потребительскому экстремизму — они будут выискивать ошибки и сбои, делиться информацией друг с другом, получать доход от сомнительных сделок и судиться, если банк захочет вернуть себе денежные средства.
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