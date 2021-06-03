Корпорация Microsoft представит кардинально переработанную Windows 24 июня 2021 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В среду компания разослала приглашения на мероприятие. Известно, что апдейт в первых рядах получат инсайдеры Windows, которые зарегистрируются в программе тестирования новых продуктов. «В массы» обновление пойдет, скорее всего, осенью.
Новая Windows может получить номер 11 или название Sun Valley — а, возможно, и то, и другое. На прошедшей презентации Microsoft о ней было рассказано довольно мало, однако из инсайдерских источников мы можем примерно представить себе, что нас ждет в этом апдейте.
На изображениях можно увидеть главную особенность Windows Sun Valley — это скругленные углы. Сейчас дизайн Windows 10 отличается острыми углами и контрастными цветами, но скоро всё изменится. Окна приложений, всплывающие меню, диалоговые окошки, кнопки и строки выбора, баннеры уведомлений — все эти элементы получат скругленные углы. Таким способом Microsoft хочет повысить дружелюбность системы, изменить её восприятие пользователем.
Кроме того, можно заметить, что компания добавит «винде» «воздушности» — например, некоторые окна по умолчанию будут «парить» над другими элементами. В частности, такое изменение получит меню «Пуск» — кстати, есть версия, что кнопка «Пуск» может переехать и расположиться посередине док-панели. Всё это в том или ином виду мы уже наблюдали в macOS Big Sur, которая пережила полный «рестайлинг» в 2020-м году.
Ранее генеральный директор компании Сатья Наделла отозвался о новой Windows, как о «самом значительном обновлении системы за последнее десятилетие». Он сказал, что сам пользуется им уже около месяца и «просто счастлив».
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: