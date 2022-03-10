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Apple App Store Россия Банковские карты

Apple App Store больше не принимает российские банковские карты. Как заплатить?

Олег
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App Store


С сегодняшнего дня, 10 марта 2022 года, платежные системы Visa и MasterCard перестали обслуживать российские банки и карты. В связи с этим теперь владельцам российских банковских карт больше недоступна оплата ими любых товаров и услуг в зарубежных магазинах и сервисах.

Среди прочего, с сегодняшнего дня «отвалилась» и оплата в Apple App Store — при помощи вашей российской банковской карты больше не получится ни купить приложение или игру, ни совершить внутриигровую покупку. Как быть?

К счастью, для россиян сохранилась одна лазейка — оплата с помощью номера телефона. Эта возможность появилась в App Store довольно давно, но тогда мало кто оценил её по достоинству. Теперь пришло время ею воспользоваться.
  • Откройте на своем iPhone или iPad «Настройки» и нажмите на свое имя.
  • Далее выберите пункт «Оплата и доставка» — для доступа к нему смартфон попросит пройти биометрию или ввести код-пароль.
  • Теперь нажмите «Добавить способ оплаты» → «Номер телефона».
  • Оплату в App Store поддерживают только пять российских операторов: МТС, Мегафон, Билайн, Tele2 и YOTA. Добавьте свой номер телефона одного из этих операторов и подтвердите выбор с помощью одноразового СМС-кода. Возможно в скором времени список поддерживаемых операторов увеличится. 
Готово! Теперь оплату можно совершать с баланса мобильного телефона. А пополнять его уже будете, как обычно — ведь уход Visa и MasterCard из РФ никак не влияет на платежи внутри страны. 

Кстати, еще один неочевидный способ приобрести что-то в App Store — купить сертификат на нужную сумму через кошелек QIWI. Он приобретается с баланса кошелька, который в свою очередь можно пополнить из любого российского банка. 

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Не факт, что этот метод продержится долго, но попробовать стоит. 

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Комментарии

Tigrolik
+2
Tigrolik
Ура! Удалось пополнить кошелек киви с карты. Купил код йатюнс. Теперь мои подписочки будут оплачены)
Сегодня в 14:10
#
+8
djFynjy
Деньги целее будут ))))
Сегодня в 14:06
#
Tigrolik
+2
Tigrolik
Я в тупике. Теле2 не работает. Пополнение киви кошелька со сбера и теле2 не работает.
Сегодня в 14:02
#
0
Jiraf
02.03.2022 закончилась подписка Apple One, вовремя не подумал о пополнении…
Пополнил счёт с помощью карты предоплаты у сбера, но Последние несколько дней не мог активировать подписку. Планировал уже сливать данные из iCloud. Но сегодня утром пришло на почту уведомление о списании со счета Apple ID месячной оплаты.
Сегодня в 11:34
#
+1
ya_apple
Когда заранее закинул на счёт Apple ID 5000 😎👍🏻
Сегодня в 11:10
#
S.T.A.L.K.E.R.
+82
S.T.A.L.K.E.R.
Всё работает, и карта осталась в настройках и Pay работает
Сегодня в 10:56
#
+73
Carter_Mayers AID_000712.68b7f9976f9d4930bc788319be503825.1109
Нет, на днях многие жаловались что карты вообще не привязываются. По факту так и есть, ни одна банковская карта, сейчас не работает с магазинами этими и Мир в т.ч. Только на Android работает Mir Pay, по крайней мере на днях работал. Но это не означает что Гугл так же, разрешит оплачивать с них прикупки в своём Сторе
Сегодня в 10:44
#
+130
jkttim
Теле2 не поддерживается! Проверено многократно!
Сегодня в 10:16
#
Tigrolik
+2
Tigrolik Олег Воронин
Нет. Вопросы к теле2. Мне они подтвердили, что сервис не работает на их стороне. И не известно когда заработает. И заработает ли.
Сегодня в 14:04
#
xpuzzlex
+16
xpuzzlex jkttim
Возможно у Вас на номере стоит запрет оплаты с мобильного счёта.
Сегодня в 13:11
#
+130
jkttim xpuzzlex
Так ;) спасибо за подсказку! Совсем забыл про это !
Сегодня в 13:34
#
+130
jkttim xpuzzlex
Да есть, но эту услугу нельзя отключить :(
Сегодня в 13:37
#
xpuzzlex
+16
xpuzzlex jkttim
Вот что на оф.сайте пишут
Сегодня в 13:51
#
0
evilkasatka jkttim
У меня не подключена услуга, но добавить оплату мобильным не получается. На оф.сайте эпла нет теле2(
час назад в 16:18
#