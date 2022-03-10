Apple App Store больше не принимает российские банковские карты. Как заплатить?

С сегодняшнего дня, 10 марта 2022 года, платежные системы Visa и MasterCard перестали обслуживать российские банки и карты. В связи с этим теперь владельцам российских банковских карт больше недоступна оплата ими любых товаров и услуг в зарубежных магазинах и сервисах.
Среди прочего, с сегодняшнего дня «отвалилась» и оплата в Apple App Store — при помощи вашей российской банковской карты больше не получится ни купить приложение или игру, ни совершить внутриигровую покупку. Как быть?
К счастью, для россиян сохранилась одна лазейка — оплата с помощью номера телефона. Эта возможность появилась в App Store довольно давно, но тогда мало кто оценил её по достоинству. Теперь пришло время ею воспользоваться.
- Откройте на своем iPhone или iPad «Настройки» и нажмите на свое имя.
- Далее выберите пункт «Оплата и доставка» — для доступа к нему смартфон попросит пройти биометрию или ввести код-пароль.
- Теперь нажмите «Добавить способ оплаты» → «Номер телефона».
- Оплату в App Store поддерживают только пять российских операторов: МТС, Мегафон, Билайн, Tele2 и YOTA. Добавьте свой номер телефона одного из этих операторов и подтвердите выбор с помощью одноразового СМС-кода. Возможно в скором времени список поддерживаемых операторов увеличится.
Кстати, еще один неочевидный способ приобрести что-то в App Store — купить сертификат на нужную сумму через кошелек QIWI. Он приобретается с баланса кошелька, который в свою очередь можно пополнить из любого российского банка.
Не факт, что этот метод продержится долго, но попробовать стоит.